В Госдуме предложили согласовывать сдачу жилья в аренду с соседями
Собственников хотят обязать получать письменное согласие соседей на сдачу квартиры в аренду в тех случаях, когда договор найма не регистрируется в Росреестре. Такой законопроект внесен в Госдуму.
По закону владельцы жилья могут его сдавать (в том числе посуточно) только по договору. Регистрировать такое соглашение нужно, если оно заключается на год и более.
При этом, как отметил один из авторов внесенного законопроекта, депутат Госдумы Владимир Кошелев, прежде всего документ должен защитить права соседей арендодателя, который сдает свою квартиру именно посуточно. «Хорошо, когда квартира сдается на долгий срок. В этом случае договор регистрируется, сведения об арендаторе известны, и он заинтересован в нормальных отношениях с соседями. Но бывает и посуточная аренда. Когда подъезд в МКД превращается в проходной двор, а съемщики часто ведут себя по принципу "после нас хоть потоп"», — написал он в своем Telegram-канале.
Что предлагают авторы законопроекта
Так, депутаты внесли изменения в статью 30 Жилищного кодекса. Согласно им, арендодатели будут обязаны получать согласие собственников соседних и примыкающих помещений к квартире, которая сдается.
Вместе с тем правило не будет распространяться на договоры, которые регистрируются в Росреестре. «На случаи добросовестной аренды эта инициатива не распространяется, так как если договор аренды будет зарегистрирован в установленном порядке, проходить процедуру согласования с соседями не нужно», — объяснил Кошелев.
Как сказано в документе, согласие соседей должно быть оформлено в письменной произвольной форме. В нем также необходимо указать:
- ФИО и паспортные данные физлица-собственника/ полное наименование и основной государственный регистрационный номер юрлица-собственника;
- реквизиты документов, подтверждающих право собственности на соседнее или примыкающее помещение.
Кроме этого, в законопроекте прописана возможность собственников обращаться за защитой своих интересов в Жилищную инспекцию, что позволит быстрее решить возникшие проблемы.
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