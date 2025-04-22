В Госдуме предложили новый подход к отключению отопления
Депутаты Госдумы планируют разработать новые правила отключения отопления, которые будут учитывать не только среднесуточные температуры, но и прогноз погоды. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты Борис Чернышов.
Он отметил, что сложилась парадоксальная ситуация: температура в квартирах москвичей и жителей других регионов — +28-30 градусов, тогда как на улице — +25.
«Учитывая, что это системная проблема, мы разработаем четкие критерии отключения отопления, учитывающие не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков, особенности тепловых сетей в разных регионах», — сказал Чернышов «РИА Новости».
По мнению вице-спикера, существующий подход, который предполагает отключение отопления или снижение температуры в зависимости от календарных сроков, а не от реальной погоды, устарел. «Властям на местах необходимо проявлять гибкость и оперативность в принятии решений», — подчеркнул он.
Чернышов также отметил, что граждане не должны страдать от жары в собственном жилье, а бюджетные деньги — тратиться на излишнее отопление помещений.
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