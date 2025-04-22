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В Госдуме предложили новый подход к отключению отопления

Дата публикации: 22 апр 2025
В Госдуме предложили новый подход к отключению отопления

Депутаты Госдумы планируют разработать новые правила отключения отопления, которые будут учитывать не только среднесуточные температуры, но и прогноз погоды. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты Борис Чернышов.

Он отметил, что сложилась парадоксальная ситуация: температура в квартирах москвичей и жителей других регионов — +28-30 градусов, тогда как на улице — +25.

«Учитывая, что это системная проблема, мы разработаем четкие критерии отключения отопления, учитывающие не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков, особенности тепловых сетей в разных регионах», — сказал Чернышов «РИА Новости».

По мнению вице-спикера, существующий подход, который предполагает отключение отопления или снижение температуры в зависимости от календарных сроков, а не от реальной погоды, устарел. «Властям на местах необходимо проявлять гибкость и оперативность в принятии решений», — подчеркнул он.

Чернышов также отметил, что граждане не должны страдать от жары в собственном жилье, а бюджетные деньги — тратиться на излишнее отопление помещений.

Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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