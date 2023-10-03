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НДФЛ предлагают взимать в зависимости от доходов россиян

Дата публикации: 03 окт 2023
НДФЛ предлагают взимать в зависимости от доходов россиян

Проект закона о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц (НДФЛ) внесли в Госдуму. Инициативой предлагается установить налоговую ставку от 0% до 35% в зависимости от доходов гражданина.

Согласно документу, опубликованному в Telegram-канале депутата от партии ЛДПР Ярослава Нилова:

  • при доходе менее или равном 360 тыс. руб. за налоговый период ставка будет равна 0%,
  • при доходах от 360 тыс. до 5 млн руб. устанавливается ставка 13%,
  • для дохода от 5 млн до 10 млн руб. предлагается ставка в размере 603,2 тыс. руб. и 15% от суммы, превышающей 5 млн руб.,
  • прибыль от 10 млн до 50 млн руб. будет облагаться налог в размере 1 млн 353,2 тыс. руб., а также 25% от суммы, превышающей 10 млн руб.,
  • за доход от 50 млн до 100 млн руб. будет взиматься налогом в 11 млн 353,2 тыс. руб. и 30% суммы, превышающей 50 млн руб.,
  • если прибыль физлица составляет более 100 млн руб., предполагается налог 26,3532 млн руб. и 35% с суммы, превосходящей 100 млн руб.

«В условиях дефицита бюджета любые новые инициативы, безусловно необходимые на фоне продолжающегося имущественного расслоения в обществе и направленные на укрепление мер социальной поддержки граждан, требуют адекватных источников финансирования. Один из оптимальных вариантов решения — введение прогрессивной шкалы налогообложения», — пояснил парламентарий.

По его словам, это позволит как повысить уровень налоговых поступлений в бюджет, так и сгладить социальное неравенство населения.

Ранее Домклик писал, что россиянам с доходом до 30 тыс. рублей могут отменить НДФЛ.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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