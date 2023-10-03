НДФЛ предлагают взимать в зависимости от доходов россиян
Проект закона о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц (НДФЛ) внесли в Госдуму. Инициативой предлагается установить налоговую ставку от 0% до 35% в зависимости от доходов гражданина.
Согласно документу, опубликованному в Telegram-канале депутата от партии ЛДПР Ярослава Нилова:
- при доходе менее или равном 360 тыс. руб. за налоговый период ставка будет равна 0%,
- при доходах от 360 тыс. до 5 млн руб. устанавливается ставка 13%,
- для дохода от 5 млн до 10 млн руб. предлагается ставка в размере 603,2 тыс. руб. и 15% от суммы, превышающей 5 млн руб.,
- прибыль от 10 млн до 50 млн руб. будет облагаться налог в размере 1 млн 353,2 тыс. руб., а также 25% от суммы, превышающей 10 млн руб.,
- за доход от 50 млн до 100 млн руб. будет взиматься налогом в 11 млн 353,2 тыс. руб. и 30% суммы, превышающей 50 млн руб.,
- если прибыль физлица составляет более 100 млн руб., предполагается налог 26,3532 млн руб. и 35% с суммы, превосходящей 100 млн руб.
«В условиях дефицита бюджета любые новые инициативы, безусловно необходимые на фоне продолжающегося имущественного расслоения в обществе и направленные на укрепление мер социальной поддержки граждан, требуют адекватных источников финансирования. Один из оптимальных вариантов решения — введение прогрессивной шкалы налогообложения», — пояснил парламентарий.
По его словам, это позволит как повысить уровень налоговых поступлений в бюджет, так и сгладить социальное неравенство населения.
Ранее Домклик писал, что россиянам с доходом до 30 тыс. рублей могут отменить НДФЛ.