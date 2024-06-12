Эксперт рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке частного дома
Интерес к загородной недвижимости растет: многие люди хотят жить в частном доме, подальше от городской суеты. Например, Сбербанк фиксирует активный спрос на ИЖС с 2023 года. Но покупка дома — дело серьезное и хлопотное.
Вместе с экспертом по недвижимости Феликсом Альбертом выясняем, на что нужно обратить особое внимание при покупке частного дома.
О чем стоит подумать перед покупкой частного дома
Если вы задумались о покупке частного дома, в первую очередь надо обязательно проанализировать ваши потребности: надо ли вам ездить каждый день на работу или у вас есть возможность работать хотя бы пару дней в неделю дистанционно, в какие учебные заведения ходят ваши дети.
Не забудьте о планах на будущее и вспомните, как вы и ваши близкие хотели бы восполнять потраченную в заботах и делах энергию: в людской гуще и суете или перед горящим камином вдали от городского шума. Составьте таблицу по каждому члену семьи, напишите, кому и что больше подходит, и только тогда принимайте решение.
Если вы решили, что частный дом — именно то, что вам нужно, и нашли подходящие варианты, подготовьтесь к просмотру понравившихся домов. Особое внимание нужно уделить трем важным аспектам: территориальному, техническому и юридическому.
Оцениваем локацию
Запишите все места, куда вам надо ездить чаще, чем раз в неделю: работа, учебные заведения. Проверьте, сколько занимает дорога до них на личном и общественном транспорте, особенно в часы пик.
Узнайте, есть ли поблизости магазины, аптеки, больницы. Также нелишним будет поинтересоваться планами застройки и развития окружающей местности, что с экологической обстановкой, есть ли рядом водоемы и леса.
Выясните, кто ваши ближайшие потенциальные соседи — знакомство с ними поможет вам перед покупкой узнать много интересного о самом доме, его прошлых владельцах и о жизни в той местности, где этот дом расположен.
Проверяем техническое состояние дома
При проверке технического состояния дома и оценки качества строительства тщательно осматривайте и фиксируйте нюансы, задавайте вопросы, фотографируйте и записывайте все недостатки и дефекты.
- Состояние крыши. Выводы о состоянии крыши можно делать по чердаку. Если вы видите следы от подтеков, плесень или грибок, значит, крыша протекает, и ремонт потребует значительных вложений.
- Наружные стены. Трещины на наружных стенах дома могут говорить о серьезных дефектах и дальнейших последствиях, например, о неправильной усадке дома. Даже если очевидных трещин нет, они могут прятаться за слоем свежей штукатурки.
- Перекрытия и полы. О качестве перекрытий вам расскажет потолок нижнего этажа. Если он прогибается — дело плохо. В будущем ситуация будет усугубляться, а замена перекрытий — дело хлопотное и дорогое. Пол должен быть ровным. Проверить это можно, взяв с собой на осмотр строительный уровень.
- Фундамент и подвал. Самостоятельно оценить качество фундамента не так-то просто. А ведь именно от него зависит прочность и надежность всего дома. Косвенным признаком качественного фундамента может служить отсутствие трещин на стенах дома. Более точную оценку вам смогут дать только специалисты. Осмотрите подвал — если есть следы подтоплений, скорее всего, была нарушена технология возведения фундамента. В таком случае в доме будет стоять запах сырости и плесени, а в дальнейшем можно ждать полного разрушения фундамента.
- Водоснабжение. Проверьте, нет ли на трубах подтеков или ржавчины и выясните, из какого источника в дом поступает вода. Если из колодца или скважины, возьмите немного воды для экспертизы. Если вода окажется плохого качества, готовьтесь потратиться на систему очистки.
- Канализация. Наберите большой объем воды, слейте ее и посмотрите, как быстро она уходит. Также осмотрите трубы — на них не должно быть подтеков, разводов и конденсата.
- Система отопления. Лучше всего проверять отопление в холода. Но даже если осмотр дома пришелся на теплый день, попросите включить котел отопления и через полчаса проверьте температуру в радиаторах во всех комнатах дома. Осмотрите сам котел — на нам не должно быть следов ржавчины, рядом — подтеков и луж.
- Электрическая система. Если в доме на время осмотра есть бытовая техника, попросите включить все приборы одновременно. Важно, чтобы сеть выдерживала нагрузку без перебоев.
- Вентиляция. Проверьте вентиляционные отверстия и убедитесь, что они не забиты.
На проверку понравившихся вариантов лучше повторно приехать с техническим специалистом для тщательной экспертизы. Это будет дешевле, чем последующий ремонт или продажа непригодного для жизни дома.
Также специалист может обнаружить неочевидные дефекты, указав на которые продавцу, вы сможете сэкономить деньги при покупке.
Заказать проверку дома специалистом можно на Домклик. После осмотра эксперт подготовит объективное заключение о техническом состоянии дома.
Проверяем документы на дом и землю
Если вас устраивает локация и нет проблем с техническими аспектами, время для третьего и не менее важного этапа — проверки документов и всех юридических нюансов.
Список документов для проверки достаточно большой и может меняться в зависимости от типа жилья и участка.
К основным документам относятся:
- свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок
- свидетельство о государственной регистрации права собственности на дом (если регистрация проводилась после 15 июля 2016 года, то выписка из ЕГРП)
- правоустанавливающие документы на дом и земельный участок (договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство, договор дарения и т. д.)
- кадастровый паспорт строения и земельного участка
- технический паспорт дома с поэтажным планом
- технический паспорт домовладения (документ, включающий в себя план земельного участка, описание расположенных на нем зданий и сооружений, их техническое состояние и оценочную стоимость, назначение земли)
- договоры на подключение к коммуникациям (если они есть) и справки об отсутствии долгов по оплате за их использование
Также необходимо проверить статус земли населенного пункта, соответствие фактических и зарегистрированных границ и статус строений.
Проверить угрозу права собственности и юридическую историю жилья, оценить риски и защитить право собственности можно с помощью сервиса «Юридическая проверка» от Домклик.
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