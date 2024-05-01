Во сколько обходится содержание дачи
Уехать из города на дачу — желание многих жителей многоквартирных домов. Но сколько денег понадобится на содержание дачного участка и дома? Разбираемся.
Что входит в обслуживание частного жилого дома
Первые строки в статье расходов — содержание частного дома и придомовой территории, и оплата коммунальных услуг. Безусловно, свести затраты во всех домах к общему знаменателю невозможно: это зависит от того, из каких материалов сделана постройка, насколько она большая, как велика территория, какое оборудование там установлено. Однако базовые коммунальные платежи в частном доме можно перечислить:
- водоснабжение;
- электричество;
- отопление;
- канализация;
- связь;
- вывоз мусора.
Но это далеко не все расходы. Стоимость дороги до дачи тоже стоит включить в расходы на ее обслуживание. Многие проводят сезон за городом «безвылазно», но иногда членам семьи приходится ездить в город за покупками, к доктору или по другой бытовой необходимости.
При этом одни ездят на электричке, другие пользуются машиной, которая может быть с бензиновым, дизельным двигателем или ездить на газе.
Дача обычно располагается на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) или огороднического некоммерческого товарищества (ОНТ), которые существуют на взносы.
По закону №217-ФЗ дачники должны оплачивать два вида взносов: членские и целевые. Членские идут на обслуживание общей территории товарищества — уход за подъездными дорожками, вывоз мусора, покос травы. Целевые — это те, которые собирают на решение конкретной задачи: новые ворота, противопожарный пруд и тому подобное.
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Членские взносы
Размер взносов рассчитывают на основании приходно-расходной сметы и финансово-экономического обоснования. Обычно правление СНТ просит установить размер взносов, минимально необходимый, чтобы покрыть все расходы и оставить еще немного на непредвиденные случаи, например срочный ремонт электрических опор или водопровода.
Размер взносов
Сумму взносов утверждают на общем собрании членов СНТ, а порядок и сроки оплаты прописаны в уставе. Обычно размер взносов утверждают раз в год, в начале дачного сезона, но в некоторых СНТ общее собрание проводят летом, тогда на дачах больше людей. На собрании садоводы решают, сколько им платить за обслуживание территории СНТ в текущем году. По результатам голосования члены СНТ подписываются под принятыми решениями.
Закон не запрещает проводить внеочередные собрания и менять размер членских взносов несколько раз в год. Например, на первую половину года утвердить размер взноса 500 рублей за сотку, а на вторую — 600 рублей. Но в СНТ это не практикуют, потому что организовать людей даже на одно собрание, особенно если нет «глобальных» проблем, сложно.
В простых подмосковных СНТ взносы могут составлять 5–8 тыс. рублей в месяц. В дорогих поселках сумма вырастает до нескольких десятков тысяч рублей. В городах подальше от столицы вполне реально найти СНТ, где членский взнос — 10 тыс. рублей в год.
Целевые взносы собирают на конкретные нужды поселка. Например, железные ворота на въезде, пожарный водоем, детскую площадку, отсыпку гравием подъездной дороги или замену электрооборудования — любые жилищные нужды вплоть до организации нового помещения для охраны. Общую сумму расходов делят на всех членов товарищества, иногда на несколько траншей за год, если набегает много.
Структура расходов
30-40% взносов, как правило, приходится на зарплату председателю, бухгалтеру, охране. В крупных товариществах есть штатное расписание, которое включает электрика, дворника, сторожа, коменданта.
Однообразия в зарплатах председателей СНТ нет. Можно ориентироваться на 100–400 рублей в месяц за участок. То есть, если в СНТ 100 участков, зарплата председателя может достигать 10–40 тыс. рублей. Иногда председатели бывают альтруистами или работают в счет членских взносов.
Остальное идет на уход за территорией: уборку мусора, стрижку травы.
Требования современных дачников к качеству поселков растут, и благоустройству уделяется много внимания. Так, в пандемию потребовались детские площадки, потому что многие стали жить за городом с детьми постоянно. Для освещения территории теперь предпочитают энергоэффективные светильники. Их устанавливают взамен старых мощных. Иногда СНТ закупает оборудование для улучшения качества сигнала для доступа в интернет, хотя обычно это зона ответственности провайдера.
Как контролировать расходование денег
Контроль за расходованием средств в последнее время существенно упростился. Плата должна приходить на расчетный счет, а председатель для отчета предоставляет выписку, отражающую поступления и расходы за соответствующий период.
Другой способ контроля — ревизионная комиссия, которая выбирается из членов товарищества. Они проверяют финансовые документы — насколько обоснованно были произведены расходы за свет, мусор, чистку снега и т. д. Плюс общественный контроль — участие жителей в работе правления СНТ, общие чаты в соцсетях и реальная обстановка в поселке,например, должны были построить дорогу, а её нет.
Опытные дачники из разных товариществ говорят, что председатели обычно работают честно. А большинство запросов по поводу расходования средств исходят от должников и нарушителей, чтобы создать сложности в работе администрации поселка. В дальнейшем к этому поводу прибегают, чтобы не платить взносы, но пользоваться благоустройством товарищества.
Как платить
Членские взносы перечисляют на расчетный счет товарищества. Периодичность и срок уплаты определяется уставом товарищества. Это может быть раз в месяц или в год, но не чаще одного раза в месяц.
В каждом СНТ взносы устанавливаются индивидуально. Чаще всего они уплачиваются единовременно. Например, в мае дачники проводят собрание и договариваются к определенной дате (например, до 1 июля) оплатить взносы. Для тех, кто не может внести всю сумму сразу, правление предусматривает рассрочку. Такое решение также принимается заранее на общем собрании загородных жителей.
Коммунальные платежи
Коммуналка в частном доме оплачивается отдельно. Сумма расходов зависит от тарифа, типа отопления, количества проживающих и представлений о прекрасном — одним нужен бассейн, другие обходятся одним газовым баллоном на сезон, потому что почти не готовят. То есть все зависит от имущества, которое эксплуатирует дачник.
Коммунальные платежи в частном доме посчитать сложно, потому что расходы, например на отопление, зависят от материала дома, качества теплоизоляции и источника обогрева.
По оценкам экспертов, автономные коммуникации обходятся минимум в два раза дороже центральных, без учета стоимости оборудования. Какая коммуналка в частном доме получится, зависит от следующих факторов.
Отопление
Десять кубических метров колотых березовых дров хватит на осень, зиму и весну на отопление дома площадью до 100 кв. м и, например, баню, обойдутся в сумму от 25 тыс. рублей. Современный ассортимент отопительных котлов позволяет выбрать не только твердотопливный, но и жидкотопливный, газовый, электрический и комбинированный агрегат.
В зависимости от типа топлива затраты на отопительный сезон (протяженностью семь месяцев) — 15–30 тыс. рублей. Но нужно учитывать еще расходы на покупку оборудования.
Электричество слишком дорогое, но Московская область — один из самых газифицированных регионов страны: местный уровень газификации превышает 97%. Газовый котел стоит от 50 тыс. рублей.
Стоимость подключения к газопроводу регулирует «Мособлгаз», где оказывают услугу «подключение газа под ключ». Цена подведения газопровода до границы участка — от 65 тыс. рублей, срок исполнения — от 90 дней. Стоимость услуг по проведению трубы по участку и систем внутридомового разведения рассчитывается отдельно. Быстрее — от 5 дней и дороже — от 200 тыс. рублей обойдется автономная газификация.
На участок доставят и установят резервуар со сжиженным газом — газгольдер. Его нужно заправлять от одного до трех раз в год в зависимости от потребностей, не позже чем когда объем топлива опустится до 25%. Заправить газгольдер на 5 «кубов» (это 5 тыс. литров, оптимально для дома 100–150 кв. м) выйдет в 100 тыс. рублей при цене газа 25 рублей за литр — его заполняют на 85% объема.
Стоимость обслуживания газового оборудования в частном доме — это отдельная статья расходов. По ней может набежать около 2,5 тыс. рублей в год. Узнать точнее, сколько стоит обслуживание газа в частном доме, можно у операторов услуги.
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Электричество
Обеспечить дом энергией на 6 киловатт можно от дизельного генератора. Он расходует около 2,7 литра топлива в час. Простые модели — ориентир по цене 70 тыс. рублей — работают до 10 часов подряд.
Есть те, которые рассчитаны на двое суток бесперебойной работы. Если предположить, что простой генератор функционирует 6 дней в неделю положенные 9 часов, то недельный запас солярки обойдется в 6,7 тыс. рублей. Для расчета использован прайс-лист на сайте известной федеральной заправочной сети.
Вода
Те, кто рассчитывает на автономные коммуникации, качают воду из-под земли. Бурение артезианской скважины, в которой точно будет очень чистая вода, обойдется примерно от 1,5 до 3,6 тыс. рублей за метр.
Глубина залегания артезианских вод — от 100 метров. Поэтому чаще всего бурят скважину до грунтовых вод, это около 13 метров, но может быть меньше или больше в зависимости от грунта. Стоимость насоса зависит от его мощности: разброс от 5 тыс. рублей, но есть и дороже, от 50 тыс. рублей.
Канализация
Канализация устраивается за счет септика — бак нужно чистить почти раз в квартал. Частота зависит от объема. Вызов ассенизатора стоит около 3 тыс. рублей.
Налоги
Это еще одна статья расходов на содержание частного жилого дома. Налог на саму недвижимость — 0,1% от кадастровой стоимости, на землю — 1,5%. Если земельный участок не в собственности, а находится в праве безвозмездного пользования или передан по договору аренды, то земельный налог владелец дома не платит, но у него возникает арендный платеж согласно заключенному договору.
Собственникам старше 55 и 60 лет, женщинам и мужчинам соответственно, положены налоговые льготы. От имущественного налога на один объект они освобождаются, а земельный рассчитывается с вычетом из площади участка.
Узнать точную сумму налога, который предстоит заплатить в 2024 году, можно с помощью налогового калькулятора на сайте налоговой службы. Для этого нужно знать кадастровый номер участка.
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Содержание придомовой территории частного дома
Стоимость содержания частного дома — это не только членские взносы и коммунальные платежи. Самая непредсказуемая статья расходов — это внештатный ремонт. Хозяйственные работы по тарифу «муж на час» обойдутся от 1,5 тыс. рублей за 60 минут или больше, если мастер приедет со своими инструментами. От набора предстоящих дел цена тоже зависит.
Расходные материалы оплачиваются отдельно. Регулярный осмотр генератора — от 13 тыс. рублей в зависимости от его мощности и количества отработанных часов, газгольдера — от 3 тыс. рублей.
Посадочный материал
Стоимость обслуживания территории вокруг коттеджа также может быть разной. Покос лужайки или чистка бассейна имеет индивидуальный прайс, а огород — не расход, а удовольствие хозяев. Но посадочный материал, инструменты для работы на грядках, удобрения могут влететь в круглую сумму.
Так, купить по одному пакету самых распространенных овощных культур и зелени — это почти 2,5 тыс. рублей. Расходы на удобрения могут превысить 8 тыс. рублей на сезон — зависит от того, что сажать.
Список можно увеличивать бесконечно, например за счет цветов и других декоративных растений. Впрочем, бывалые садоводы давно научились жить по бартеру: они обмениваются семенами, рассадой, посадочными материалами и даже инструментами выручают друг друга.
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Придомовые постройки и благоустройство
Опытные домовладельцы предостерегают от строительной лихорадки. Благоустройство может идти бесконечно: беседки, бани, теплицы, дорожки, терраса, бассейн. Стоит начать — и остановиться будет сложно. Они могут возникать каждый год.
Так, если один сезон очень жаркий, может понадобиться бассейн для охлаждения. На следующий год лето может оказаться дождливым, и понадобится крытая беседка. Значит, складной бассейн нужно будет где-то хранить: ставить сарай на участке или снимать склад индивидуального хранения?
Иногда может потребоваться смена адреса. Эти расходы каждый планирует самостоятельно в соответствии с собственными возможностями. Но они могут увеличить коммунальные платежи за дачу.
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