Как вырастут тарифы на ЖКУ в 2025 году
С 1 июля 2025 года в России будут проиндексированы тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг — в среднем на 11,9%. Это следует из прогноза социально-экономического развития страны на ближайшие три года. Документ внесли в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.
Как изменятся цены на ЖКУ в 2025 году
С лета 2025 года изменится стоимость холодной и горячей воды, электроэнергии, тепла, а также газа. Тарифы на газ проиндексируют на 10,3%, на электроэнергию — на 12,6%.
С 1 июля 2026 года тарифы ЖКХ в среднем по стране вырастут на 5,4%. Тарифы на газ — на 4,3%, на электроэнергию — на 5,2%.
Рост тарифов связан, в частности, с реализацией инвестиционных проектов, следует из документа.
«В период 2025–2027 годов при утверждении тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для ресурсоснабжающих организаций будет сформирована дополнительная выручка под реализацию инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры (дополнительно 1,5% к выручке ежегодно)», — говорится в документе.
Кроме того, в России реализуется госпрограмма социальной газификации и присоединению новых регионов к единой системе газоснабжения.
Отметим, что прогноз приведен по стране в целом, предельную региональную индексацию на 2025 год Правительство РФ установит в ноябре — декабре. Где-то повышение может оказаться даже выше ожидаемого: максимальные отклонения по муниципалитетам от среднерегионального значения могут быть в диапазоне от 0 до 2,1% в зависимости от региона.
Последний рост тарифов на коммунальные услуги в размере 9,8% был в России 1 июля 2024 года.
Сколько россияне тратят на оплату ЖКУ
Недавно в СМИ было опубликовано исследование, в ходе которого выяснилось, что в 2023 году российская семья тратила на жилищно-коммунальные услуги в среднем около 5,4 тыс. руб. в месяц.
Дороже всего коммуналка обходилась жителям Магаданской области — свыше 10 тыс. руб., Камчатского края — почти 9,5 тыс. руб., Москвы — 9,6 тыс. руб., Чукотского автономного округа — 9,2 тыс. руб.
Меньше всего коммунальные расходы в Калмыкии — 3,2 тыс. руб., Мордовии — 3,4 тыс. руб., Астраханской области — 3,6 тыс. руб.
На квартиру 46м2 Пермь, зима 6тр, лето 2,5тр
Здравствуйте. А что делать матерям - одиночкам из многодетной семьи? Плачу полную стоимость по ЖКХ, а компенсацию получаю копейки. Хотя многодетная семья должна получать 50 - 75 % от стоимости услуг ЖКХ. Я не получаю столько. Получается, что обманывают нас. При таком раскладе, можно вообще не кушать и не дышать, чтобы сэкономить
Индира Б.здравствуйте! Узнать о положенных пособиях и льготах вы можете напрямую в СФР.