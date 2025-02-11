Минстрой намерен удерживать объем ИЖС на уровне 50%
Доля построенных частных домов должна быть не менее половины от общего объема ввода жилья в России. Об этом заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.
«Объем строительства ИЖС исторически составляет не менее 50% от общего объема ввода. С учетом того, что по поручению президента с 1 марта запускается механизм по строительству ИЖС через счета эскроу, я думаю, что нам нужно держать объем строительства ИЖС не менее половины от общего объема ввода по году», — сказал он в ходе всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».
Как ранее заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, в 2024 году в России ввели 107,4 млн квадратных метров жилья. 62 млн кв. м из них — ИЖС. Это значение стало рекордным.
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