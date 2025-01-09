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Свыше 107 млн «квадратов» недвижимости сдали в России в 2024 году

Дата публикации: 09 янв 2025
Свыше 107 млн «квадратов» недвижимости сдали в России в 2024 году

За прошлый год в России ввели 107,4 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

В 2023 году, по данным Росстата, сдали 110,44 млн кв. м, что стало абсолютным рекордом. 51,76 млн кв. м из них — многоквартирные дома, 58,68 млн кв. м — частные.

«В прошлом году мы ввели 107,4 млн кв. м жилья. Это всего лишь на 2,7% ниже, чем в рекордном 2023 году», — сказал Хуснуллин президенту России Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства.

По словам вице-премьера, в 2024 году в РФ зафиксировали рекордный объем ИЖС — 62 млн кв. м. Это в полтора раза больше, чем в 2019-м. Всего за шесть лет в стране построили 577 млн кв. м жилья.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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