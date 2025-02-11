Россияне стали чаще покупать жилье в Санкт-Петербурге
Недвижимость в Санкт-Петербурге стали чаще покупать жители других российских регионов. В 2024 году спрос с их стороны увеличился на 18%. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росреестра по городу.
«Недвижимость Петербурга всегда привлекала покупателей других регионов страны. В 2024 году к нам поступило более 58 тыс. заявлений в сфере регистрации прав, постановки на кадастровый учет и проведения единой процедуры по экстерриториальному принципу. Годовой прирост составил 18%. А в сравнении с 2022 годом составил почти 70%», — цитирует пресс-служба руководителя ведомства Владимира Корелина.
Экстерриториальный принцип — это возможность зарегистрировать права на недвижимость и поставить ее на кадастровый учет вне зависимости от того, где она находится.
Больше всего недвижимости в Санкт-Петербурге в 2024 году приобрели жители Ленинградской области, Москвы и Московской области.
Также среди регионов-лидеров Мурманская и Архангельская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Вологодская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Башкортостан и Новгородская область.
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