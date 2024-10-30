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Как менялся спрос на рынке ИЖС в 2024 году — исследование Домклик

Новости
30 окт 2024
738
Как менялся спрос на рынке ИЖС в 2024 году — исследование Домклик
Содержание

В своем новом исследовании эксперты Аналитического центра Домклик  подвели итоги высокого сезона в наиболее значимом сегменте рынка загородной недвижимости — индивидуальном жилищном строительстве.

Эксперты рассказали о динамике ипотечных выдач и о том, насколько сегодня спрос зависит от льготных программ. В исследовании также рассчитаны основные характеристики ипотечных кредитов: стоимость приобретаемой недвижимости, первоначальный взнос, ежемесячный платеж и другие.

С развитием индивидуального жилищного строительства, рынок загородной недвижимости претерпевает серьезные трансформации. Еще в 2022 году на ИЖС приходилось 43% сделок на рынке загородного жилья, а в 2023 году доля выросла до 70%.

В этом году тенденция роста сохранилась: по результатам неполных десяти месяцев более 80% ипотечных сделок с загородной недвижимостью — это ИЖС. 

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Динамика ипотечных выдач на ИЖС в 2024 году

По данным Сбербанка, с начала года на рынке ИЖС было заключено около 80 тыс. ипотечных сделок на сумму 429,2 млрд руб. Текущее количество выдач в 3,3 раза превышает показатель всего 2022 года и на 7% — аналогичный период прошлого года. Доля ИЖС также выросла: если в 2022 году процент выдач был на уровне 3%, то в 2023 году он составил 7,8%. В этом году процент сделок с ИЖС в общем количестве сделок Сбера еще выше — около 14%.

Что касается помесячной динамики, то в первом полугодии спрос увеличивался высокими темпами: с января по июнь количество выдач на ИЖС выросло с 7,2 тыс. до рекордных 20,8 тыс. Пик спроса пришелся на июнь — последний месяц действия программы «Господдержка». В первой половине года практически все ипотечные сделки на рынке индивидуального строительства были заключены на льготных условиях. 

После завершения программы «Господдержка» и введения обязательного требования об использовании счетов эскроу при оформлении кредита по «Семейной ипотеке» спрос на данный тип недвижимости существенно сократился.

В третьем квартале количество выдач составило около 2 тыс. сделок в месяц — примерный уровень 2022 года. Доля льготной ипотеки также заметно снизилась: по данным третьего квартала, около 7% сделок в сегменте ИЖС заключаются на рыночных условиях. Учитывая статистику за неполный октябрь, можно предположить, что доля рыночной ипотеки в ближайшее время снижаться не будет.

По результатам неполных десяти месяцев 2024 года в список регионов с высоким спросом на загородную недвижимость входят в основном крупнейшие регионы, такие как Московская область, Краснодарский край, республики Башкортостан и Татарстан. Тем не менее после повышения адресности льготной ипотеки география спроса активно меняется: все больше выдач в сегменте приходится на регионы, где действует программа «Дальневосточная и Арктическая ипотека».

Характеристики ипотечных кредитов

Основываясь на данных Сбера, аналитики Домклик рассчитали медианные значения ключевых параметров выданных ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство: стоимость приобретаемого объекта, размер кредита, первоначальный взнос, а также ежемесячный платеж. Ниже приводится статистика по федеральным округам.

Медианная стоимость объекта недвижимости в сегменте ИЖС — 7,6 млн руб. Лидером по стоимости приобретаемого жилья стал ДФО: по данным за 2024 год, медианная стоимость строящегося жилого дома составляет 8,3 млн руб. 

Эксперты Домклик отмечают, что благодаря «Дальневосточной и Арктической ипотеке» спрос на ИЖС в ДФО сохраняется. Отсюда — высокие темпы удорожания индивидуального строительства: с начала года медианная стоимость лота в наиболее активных регионах округа — Республика Саха (Якутия), Приморский край — выросла на ~30%. 

Высокая стоимость также отмечена в ЦФО, который включает в себя Москву и Московскую область: медианная стоимость индивидуального строительства равняется 8,2 млн руб.

Сравнительно низкие цены — в регионах СКФО, что, по мнению аналитиков Домклик, обусловлено более низким уровнем доходов населения.

Медианный размер кредита — 5,5 млн руб. В данном случае рейтинг федеральных округов практически не меняется. По-прежнему в лидерах – ДФО и ЦФО. Минимальный размер ипотечного кредита в сегменте ИЖС отмечен в СКФО.

Первоначальный взнос в сегменте ИЖС — 2,1 млн руб, что составляет около 27% от стоимости приобретаемой недвижимости. Значение первоначального взноса от округа к округу меняется слабо и лежит в диапазоне 1,9-2,2 млн руб. Причем минимальное значение отмечено в регионах ПФО, максимальное – вновь в ЦФО.

Ежемесячный платеж — около 39 тыс. руб. Наиболее высокие значения ежемесячного платежа отмечены в округах, в состав которых входят столичные регионы: ЦФО (42,6 тыс. руб) и СЗФО (40,3 тыс. руб). Между тем в СКФО и ДФО платежи одни из самых низких: 34,6 и 36,5 тыс. руб соответственно.

Загородная недвижимость: строительство и покупка
Аналитика Домклик
Новости
Ипотека на ИЖС
ИЖС
Курс недвижимости
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