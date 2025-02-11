На «Госуслугах» появилась функция анонимных уведомлений для водителей
Пользователи мобильного приложения «Госуслуги» теперь могут анонимно сообщить водителю о проблемах с его автомобилем.
Так, автомобилиста можно уведомить о сработавшей сигнализации, включенных фарах, открытых окнах, спущенных колесах, а также об эвакуации машины и ДТП с ее участием. Кроме того, пользователи могут сообщить водителю о том, что его авто блокирует проезд.
Для того чтобы отправить сообщение, нужно зайти в раздел «Транспорт Права», затем нажать «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства» и выбрать одну из предложенных проблем. Также необходимо указать номер машины.
В свою очередь, владелец авто получит только сообщение и данные о месте отправки. При этом автомобилист найдется, только если он добавил свою машину на «Госуслугах».
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