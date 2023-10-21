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Лимиты льготных программ ипотеки в России могут увеличить

Дата публикации: 21 окт 2023
Лимиты льготных программ ипотеки в России могут увеличить

Минфин РФ предложил повысить объем выдачи жилищных кредитов по каждой из программ «Семейная ипотека» и «Господдержка» на 1 трлн рублей. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке, в августе выдача ипотек по льготным программам установила абсолютный рекорд — 101 тыс. кредитов на 513 млрд рублей, что выше июльского показателя на 36%. А в сентябре зафиксирован максимальный объем выдачи — 641 млрд рублей при 123 тыс. займов. В ведомстве указали, что за год выдача выросла более чем в 2 раза.

По данным министерства, доля неиспользованного банковского лимита составляет менее 7% по «Семейной ипотеке» и «Господдержке».

В связи с этим Минфин предлагает увеличить лимит для «Семейной ипотеки» до 4,64 трлн вместо 3,4 трлн, а по «Господдержке» — до 6,04 трлн при текущих 5 трлн.

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Льготы для семей с детьми
Новости
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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