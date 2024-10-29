Кредит под залог недвижимости в СберБанке: как получить до 20 млн рублей на любые цели
Если вам нужна крупная сумма денег на любые цели, вы можете взять кредит под залог недвижимости. Рассказываем, в чем разница между этим кредитом и потребительским, и как получить кредит под залог недвижимости в СберБанке полностью удаленно.
Что такое кредит под залог недвижимости и зачем он нужен
Еще одно название такого кредита — «нецелевой», то есть это кредит, который вы можете взять на что угодно. Возможно, вы запланировали масштабный ремонт или решили вложиться в образование, расширить свой бизнес, купить машину или дорогую бытовую технику – никаких ограничений нет. Банк не будет проверять, как вы будете тратить полученные деньги.
Многие берут кредит под залог недвижимости, чтобы закрыть «невыгодные» потребительские кредиты, ставки по которым сильно выше.
В чем отличие кредита под залог недвижимости от потребительского
Основное отличие в том, что для потребительского кредита не нужен залог. Выдадут его или нет, зависит от кредитной истории и доходов заемщика.
Тогда как при оформлении кредита под залог недвижимости, как следует из названия, в залог банку передается, например, квартира или дом как обеспечение по кредиту. Для банка это гарантия возврата денег. Поэтому условия выдачи кредита под залог недвижимости, как правило, выгоднее для клиентов.
- Сумма кредита. Кредит под залог недвижимости выдадут на более выгодных условиях, чем потребительский, так как недвижимость обеспечивает банку большую степень гарантии возврата долга.
- Процентная ставка. Обычно процентные ставки по кредитам под залог недвижимости ниже, чем по потребительским кредитам, так как риск для банка снижается за счет наличия залога.
- Срок кредита. Срок кредита под залог недвижимости может быть более длительным, чем у потребительского кредита, что позволяет снизить ежемесячные платежи.
- Назначение кредита. Кредит под залог недвижимости может использоваться для различных целей — включая покупку недвижимости, ремонт или рефинансирование существующего долга, путешествия и так далее. А потребительский обычно выдается для покупки товаров и услуг — например, автомобиля.
Таким образом, в случае с нецелевым кредитом под залог недвижимости банк дает деньги, которые вы можете использовать как угодно. А в залог берет имеющуюся у вас недвижимость на время, пока вы не погасите кредит.
С кредитом под залог недвижимости можно получить от банка намного больше денег и выбрать для себя комфортный срок погашения. Например, потребительские кредиты без обеспечения в российских банках выдают в среднем на 5-7 лет, а кредит под залог недвижимости можно получить на период до 15-20 лет.
Средняя сумма, одобренная банком при потребительском кредите, по данным Национального бюро кредитных историй, — 177,7 тыс. рублей, а при оформлении кредита под залог недвижимости — 2,7 млн рублей, по данным аналитиков Домклик.
Требования к клиенту
Требования к клиентам минимальные:
- Возраст – не менее 18 лет.
- Стаж работы – 3 месяца на текущем месте работы. Стаж работы не нужно подтверждать, если при заполнении анкеты выбрано условие «Без подтверждения дохода».
- Гражданство – РФ.
Взять кредит под залог жилья может любой владелец недвижимости. Если у вас нет квартиры или дома в собственности, можно привлечь залогодателя, у которого она есть. Им может быть близкий человек, родственник или друг.
А если не хватает дохода на запрашиваемую сумму кредита, можно привлечь созаемщика. Требования к нему те же.
Какая недвижимость подходит под залог
- Квартира
- Жилой дом
- Апартаменты
- Жилое помещение с земельным участком, на котором оно находится
- Земельный участок
- Гараж
- Гараж с земельным участком, на котором он находится
Вы останетесь собственником недвижимости и можете распоряжаться ею как раньше. Но некоторые действия нужно будет согласовать с банком.
Например, существенные перепланировки, которые изменят характеристики квартиры, или сдачу недвижимости в аренду, если это прописано в договоре ипотечного кредитования.
Условия кредитования под залог недвижимости
- Срок кредита — до 20 лет
- Минимальная сумма кредита — 300 тысяч
- Максимальная сумма кредита — 20 млн, но не более 60% от стоимости недвижимости. Например, если по оценке банка или оценке, предоставленной клиентом, недвижимость стоит 5 млн, то банк даст в кредит максимум 3 млн — те самые 60%
- Первоначальный взнос — не нужен
Как оформить кредит под залог недвижимости
Чтобы получить кредит под залог недвижимости, вам нужно:
- Подать заявку на получение кредита на Домклик. Войдите или зарегистрируйтесь на Домклик по Сбер ID — это сократит время на заполнение информации. Дальше укажите желаемую сумму, срок и адрес недвижимости, передаваемой в залог. Если вы укажете квартиру, банк соберет все документы по недвижимости за вас, а вам не придется их искать и загружать самостоятельно.
- Получить решение банка за 1 час. Банк рассмотрит все документы по недвижимости и оценит ее стоимость для залога при помощи сервиса оценки. Решение вы получите за 1 час. Вы можете заказать отчет об оценке самостоятельно. Это можно сделать на Домклик — отчет подготовят в течение трех дней и отправят в банк автоматически. Оформить кредит без отчёта об оценке тоже можно, если ваш объект недвижимости — квартира.
- Оформить сделку и подписать кредитный договор и договор залога в удобное для вас время в офисе банка или полностью удаленно. Менеджеры банка помогут выпустить электронную подпись, которой вы подпишете документы в приложении «Цифровой ключ». После подписания кредитного договора нужно оформить залог на имущество — наложить обременение в ЕГРН. Клиентам Сбера не придется идти для этого в МФЦ, сотрудники банка сделают все сами. Так работает электронная регистрация сделки в Росреестре. В среднем это занимает 1 рабочий день. Росреестр обработает заявку и вернет документы с отметкой о результате.
- Готово. Осталось лишь получить деньги за 1 визит в офис или полностью удаленно.
Все очень подробно, сплошные преимущества...Так вы расскажите - сколько человек заплатит за оценку, за электронную регистрацию сделки, за страхование жизни, да и размер процентной ставки каков?! В нынешних условиях кроме семейной ипотеки, IT и сельской - лучше не "ввязываться", иначе переплатить можно даже не в 2, а в 3 или 4 раза больше от суммы кредита. Вот о таких преимуществах нужно говорить людям!
Дмитрий Г.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
А можно ли взять такой кредит если дом ещё в ипотеке?
Елена Б.здравствуйте! Если дом еще в ипотеке, это значит, что он уже находится в залоге у банка. Повторно сдать его в залог нельзя.
Это нереально брать кредит под такой процент, 3 млн с ежемесячным платежом под 70 тыс. рублей. Да еще и дорогая квартира под залогом! Не выгодно :(
Максим
Усова
Пользовательздравствуйте! Уточните свой вопрос.
Добрый день! Где найти калькулятор для расчета кредита под залог недвижимости?
Ангелина Ч.здравствуйте! Можно на странице программы: https://domclick.ru/ipoteka/programs/non-purpose?from=blog
Конечно это удобно. Даже купить детям или на будущую пенсию недвижимость под залог существующей квартиры. Но в статье вы предлагаете обычный ипотечный калькулятор. Никак не связанный с расчетом целевого кредита под залог недвижимости.