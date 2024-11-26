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Лимит по «Семейной ипотеке» увеличат на 2,4 трлн руб.

Новости
Дата публикации: 26 нояб 2024
4K
Лимит по «Семейной ипотеке» увеличат на 2,4 трлн руб.

Российские власти увеличат общий лимит по льготной программе «Семейная ипотека» на следующий год на 2,4 трлн руб. Об этом сообщило Министерство финансов.

Как отметили в Минфине, до конца года по программе действует общий лимит в 6,25 трлн руб., включая неиспользованные банками 390 млрд руб.

Также в ведомстве сообщили, что механизм распределения лимитов между кредитными организациями совершенствуется. «Новый механизм с автоматической возможностью выдавать кредиты банками при наличии объема неиспользованным лимитов начнет действовать с 15 декабря. На 2025 год в рамках программы ("Семейная ипотека" — ред.) будет увеличен лимит на 2,4 трлн руб.», — отмечается в сообщении.

Кроме этого, правительство выделило на программы с господдержкой на 2024 год дополнительные 446,9 млрд руб., 142 млрд руб. из них — на «Семейную ипотеку».

Сбербанк продолжает прием и одобрение заявок по льготной программе «Семейная ипотека». Клиенты могут подать заявку в офисе банка, на сайте или через приложение Домклик.

Клиенты, которые записались на сделку до 25 ноября 2024 года, получат кредиты в запланированные даты.

Все обращения о возможности выхода на сделку после 25 ноября будут обработаны в плановом порядке, когда правительство РФ выделит новый лимит. Будем держать вас в курсе изменений.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Достаточно ли этой суммы, на ваш взгляд?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии8
И
Игорь М.
5 дней назад

Добрый день. Есть информация по срокам выдачи новых лимитов? Одобрена заявка от 28 ноября, но не могу оформить семейную ипотеку. А сроки заключения договора поджимают

Домклик
4 дня назад

Игорь М.здравствуйте! Все обращения клиентов о возможности выхода на сделку будут отработаны в плановом порядке после выделения нового лимита Правительством РФ или освобождении свободных слотов при отмене или переносе других сделок, о чём банк сразу же сообщит клиентам.

Все подробности рассказали в статье.

З
Замир А.
27 нояб 2024

То есть лимиты откроются только после 15 декабря 2024 года?

Домклик
27 нояб 2024

Замир А.здравствуйте! Все обращения о возможности выхода на сделку после 25 ноября будут обработаны в плановом порядке, когда правительство РФ выделит новый лимит. Будем держать вас в курсе изменений.

Ю
Юрий С.
26 нояб 2024

В Крыму остановили выдачу траншей по действующей траншевой ипотеке, получить их можно только на материке. Как это понять, мне как застройщику необходимо ежедневно выставлять счёт заказчику в 3 т.р за простой бригады, только потому что сбербанк остановил их выдачу ??

В условиях ипотеки нет вообще никакой информации, о том что банк обязан производить обслуживании своих клиентов хотя бы в одном отделении в региона, т.е все затраты упадут на плечи заказчиков, которые не могут отправить транш заблаговременно ?

Домклик
27 нояб 2024

Юрий С.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Для решения этого вопроса, мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. О том, как получить консультацию менеджера Домклик PRO, рассказали в нашей статье.

А
Александр Т.
26 нояб 2024

"Кроме этого, правительство выделило на программы с господдержкой дополнительные 446,9 млрд руб., 142 млрд руб. из них — на «Семейную ипотеку»." - это на остаток этого года или на следующий год?

Домклик
26 нояб 2024

Александр Т.здравствуйте! Эта сумма выделена до конца 2024 года.

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