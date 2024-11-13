Расширять льготную ипотеку в России пока не будут
13 нояб 2024
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Правительство России в ближайшее время не планирует расширять льготные ипотечные программы. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, пока программы с господдержкой будут работать «в точечном виде». Хуснуллин отметил, что этот вопрос будет оцениваться взвешенно. Власти по итогам года оценят, как складывается ситуация на рынке, и обсудят планы на следующий год.
«Будем ждать, пока инфляция и ставка снизятся», — сказал вице-премьер в ходе открытого диалога «100 вопросов о будущем России».
Хуснуллин также отметил, что россиянам, которые оформили льготные кредиты, переживать не стоит. «Все взятые на себя обязательства государство выполнит», — заявил он.
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Юля Тихонова
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Я думаю это плохо для рождаемости люди не будут брать иппотеку под такой бешеный процент и рожать детей.
Анастасия К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.