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Расширять льготную ипотеку в России пока не будут

Новости
13 нояб 2024
2K
Расширять льготную ипотеку в России пока не будут

Правительство России в ближайшее время не планирует расширять льготные ипотечные программы. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, пока программы с господдержкой будут работать «в точечном виде». Хуснуллин отметил, что этот вопрос будет оцениваться взвешенно. Власти по итогам года оценят, как складывается ситуация на рынке, и обсудят планы на следующий год.

«Будем ждать, пока инфляция и ставка снизятся», — сказал вице-премьер в ходе открытого диалога «100 вопросов о будущем России».

Хуснуллин также отметил, что россиянам, которые оформили льготные кредиты, переживать не стоит. «Все взятые на себя обязательства государство выполнит», — заявил он.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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Комментарии2
А
Анастасия К.
13 нояб 2024

Я думаю это плохо для рождаемости люди не будут брать иппотеку под такой бешеный процент и рожать детей.

Домклик
13 нояб 2024

Анастасия К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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