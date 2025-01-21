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Квартира в Москве за 5 млн рублей: подборка самых бюджетных новостроек в столице и области

Дата публикации: 21 янв 2025
Квартира в Москве за 5 млн рублей: подборка самых бюджетных новостроек в столице и области
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Аналитики Домклик изучили цены лотов на витрине новостроек и составили рейтинг самых бюджетных квартир в Москве и Московской области за январь 2025 года.

В подборку включены студии и однокомнатные квартиры площадью от 18 квадратных метров по цене от 4,4 и от 2,6 млн рублей в столице и области соответственно.

Москва

1 место — 4,4 млн рублей

Самая бюджетная квартира-студия на первичном рынке Москвы находится в строящемся ЖК Цветочные поляны в поселке Марьино, Новая Москва. Её площадь — 22,4 кв. м. Данная квартира расположена на 4 этаже 21-этажного монолитно-кирпичного дома.

Жилой комплекс строится рядом с Валуевским и Ульяновским лесопарками. 

2 место — 4,6 млн рублей

На втором месте рейтинга — квартира–студия в ЖК Зелёный парк в Зеленограде. Площадь — 19,3 кв. м, объект сдаётся с готовой отделкой.

Квартира расположена на 1 этаже 11-этажного дома. От него до станции МЦД-3 «Зеленоград-Крюково» — 20 минут пешком, до Кутузовского шоссе можно доехать на машине за 3 минуты, а до Пятницкого шоссе — за 5 минут.

В ЖК есть несколько похожих квартир по аналогичной цене, а также представлены объекты большей площади. Например, однокомнатную квартиру (32 кв. м) можно купить за 6,7 млн рублей, двухкомнатную (51 кв. м) — за 10,3 млн рублей.

3 место — 4,8 млн рублей

В тройку самых доступных предложений столицы входит квартира–студия в ЖК Подольские кварталы. Площадь студии — 22 квадратных метра.

Квартира расположена на 1 этаже 9-этажного дома. Жилой комплекс строится в Новой Москве рядом с Дубровицким лесом. До станции МЦД-2 «Остафьево» — 5 минут на общественном транспорте, до станции МЦД-2 «Силикатная» — 8 минут на машине.

4 место — 5,1 млн рублей

На четвёртой строчке рейтинга — квартира-студия в ЖК Середневский лес площадью 22 кв. м.

Объект строится в Новой Москве, недалеко от Валуевского леса. В 10 минутах на автомобиле находится станция метро «Внуково», а в 15 минутах — станции «Филатов Луг» и «Саларьево». От них до центра Москвы всего 35–40 минут. На рейсовом автобусе от жилого квартала до метро «Филатов Луг» — 20 минут.

Студия находится на 3 этаже 9-этажного дома, также в ЖК есть несколько похожих лотов по аналогичной цене.

ЖК Цветочные поляны
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ЖК Цветочные поляны

Московская область

1 место — 2,6 млн рублей

На первом месте рейтинга самых бюджетных квартир на первичном рынке Московский области оказалась квартира–студия в Звенигороде. Площадь объекта — 20 кв. м.

Лот находится на 3 этаже 17-этажного монолитно-кирпичного дома в ЖК Восточный.

2 место — 2,9 млн рублей

Второе место — квартира площадью 19 кв. м в ЖК Школьный, г. Подольск.

3 место — 3,2 млн рублей

На третьей строчке рейтинга — квартира в городском округе Солнечногорск, в ЖК Радость. Площадь объекта 24,4 кв. м.

4 место — 3,3 млн рублей

Четвёртое место занимает квартира–студия площадью 22 квадратных метра. Объект находится в ЖК Кашинцево (Лосино-Петровский городской округ, пос. Биокомбината).

Примерно за те же деньги можно приобрести студию 18 кв. м в г. Балашиха (ЖК Сантерра). В ЖК есть несколько похожих квартир по аналогичной цене.

Подборка актуальна на момент публикации материала. При этом квартиры могут остаться в продаже и по тем же ценам дольше. Эту информацию можно проверить, пройдя по ссылке конкретного объекта. 

Найти другие бюджетные варианты можно самостоятельно. Для этого достаточно выставить необходимые параметры (например, комнатность и цену) в фильтрах в поиске на витрине Домклик.

Новостройки
Аналитика Домклик
Новости
Покупка новостройки
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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