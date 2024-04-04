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Новости
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Клиенты Сбера могут продать жильё вместе с ипотекой по прежней ставке на Домклик

Дата публикации: 04 апр 2024
Клиенты Сбера могут продать жильё вместе с ипотекой по прежней ставке на Домклик

Продать недвижимость вместе с ипотекой Сбера можно на Домклик. При этом покупателю в рамках услуги переходит тот же оставшийся срок по кредиту, та же сумма задолженности, ставка и ежемесячный платёж. Об этом сообщил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи на конференции Domclick Digital Day.

Это особенно актуально в нынешних условиях, когда ставка по ранее взятой ипотеке может быть ниже той, что установлена сейчас. Такая услуга на Домклик уже есть, и мы предлагаем использовать эту возможность более широко.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Стоимость услуги — 1% от остатка задолженности, но не менее 12 тыс. рублей и не более 30 тыс. Оплачивает её продавец жилья.

Купить недвижимость на прежних условиях можно только по базовым ипотечным программам Сбера. Механизм не подходит для ипотеки с субсидированной ставкой от застройщика и льготных программ «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Военная ипотека», «Сельская ипотека», а также для «Нецелевого кредита под залог недвижимости» и кредитов, по которым была проведена реструктуризация, в том числе ипотечные каникулы.

Как продать квартиру в ипотеке, сохранив условия для покупателя

Чтобы продать квартиру с ипотекой, нужно разместить объявление на Домклик и найти покупателя. Затем — в личном кабинете подать заявку на продажу недвижимости и дождаться согласования.

Когда банк одобрит смену заёмщика, можно оплатить комиссию за сохранение ставки, подписать документы и зарегистрировать сделку в МФЦ. Кредит на покупателя Сбер переведёт сам. Чтобы перечислить остаток от стоимости недвижимости, покупатель и продавец могут воспользоваться любыми доступными в банке способами проведения расчётов.

Читайте также: Как продать квартиру в ипотеке с сохранением ставки для покупателя на Домклик

Новости
Курс недвижимости
Domclick Digital Day
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии62
О
Ольга Л.
14 нояб 2024

Здравствуйте, услуга доступна на сегодняшний день?

Домклик
14 нояб 2024

Ольга Л.здравствуйте! На сегодняшний момент услуга приостановлена. Рекомендуем следить за обновлениями этой статьи. Мы отредактируем ее, если услуга снова станет доступна.

Т
Татьяна У.
03 нояб 2024

Здравствуйте. Услуга доступна на данный момент?

Домклик
05 нояб 2024

Татьяна У.здравствуйте! На сегодняшний момент услуга приостановлена. Рекомендуем следить за обновлениями этой статьи. Мы отредактируем ее, если услуга снова станет доступна.

М
Маргарита К.
30 окт 2024

На жену была взята семейная ипотека на строительство дома в селе в Крыму. Предварительно был заключён брачный контракт о том, что участок и строящийся на нем дом будут считаться собственностью жены. Сделано это было по требованию банка, т к. у мужа не было гражданства РФ на тот момент. Сейчас муж гражданство получил. Существует ли какой-то способ переоформить кредит на мужа с последующим оформлением недвижимости на него?

Домклик
30 окт 2024

Маргарита К.здравствуйте! Замена титульного заемщика по госпрограммам невозможна.

И
Ирина М.
22 окт 2024

Здравствуйте, уже активна услуга ипотеки в ипотеку?

Домклик
23 окт 2024

Ирина М.здравствуйте! На сегодняшний момент услуга приостановлена. Рекомендуем следить за обновлениями этой статьи. Мы отредактируем ее, если услуга снова станет доступна.

А
Анастасия К.
14 окт 2024

Здравствуйте!Сейчас есть эта услуга для покупки такого жилья и можно использовать МК?

Домклик
15 окт 2024

Анастасия К.здравствуйте! На сегодняшний момент услуга приостановлена. Рекомендуем следить за обновлениями этой статьи. Мы отредактируем ее, если услуга снова станет доступна.

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