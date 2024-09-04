Каждую пятую ипотеку на «первичку» в Сбербанке берут онлайн
Клиенты Сбербанка оформили онлайн более 17 тыс. ипотечных кредитов на «первичку» с момента запуска такой услуги летом 2023 года. Общая сумма займов — 112 млрд руб.
В августе число цифровых сделок среди всех ипотечных выдач на первичном рынке превысило 17%.
Проведение ипотечных сделок онлайн позволяет клиентам Сбера покупать недвижимость у застройщиков без посещения банка. Это стало возможно в том числе благодаря интеграции сервиса «Госключ» в процесс оформления ипотеки в декабре 2023 года.
Сервис «Госключ» разработан при участии Минцифры. Приложение позволяет получить сертификат усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи (УКЭП или УНЭП) и подписывать юридически значимые документы онлайн.
Безопасность сделки обеспечивают сервисы Домклик «Электронная регистрация» и «Безопасные расчеты».
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