Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
4K

Как взять «Ипотеку для IT» с повышенным лимитом в Сбере

Дата публикации: 20 мая 2024
Как взять «Ипотеку для IT» с повышенным лимитом в Сбере
Содержание

Клиенты Сбербанка смогут получить «Ипотеку для IT» на покупку квартир в новостройках с увеличенной суммой кредита. То есть она может быть больше базовых лимитов программы, что позволит приобрести более просторное жилье.

В рамках «Ипотеки для IT» в Сбере можно получить кредит до 30 млн руб. в регионах-миллионниках, до 15 млн руб. — в остальных субъектах. В то время как базовые лимиты по программе — 18 млн и 9 млн руб. соответственно.

Сумму, которая укладывается в лимит, банк оформляет по льготной ставке 5%, а сумму сверх лимита — по рыночной.

Как это работает

Ипотека с увеличенной суммой кредита представляет собой совмещение льготной и рыночной программ.

Например, вы хотите купить квартиру в Самаре за 30 млн руб. В качестве первоначального взноса вы платите 7 млн руб. При этом по «Ипотеке для IT», согласно базовым условиям, можно получить не более 18 млн руб. Тогда банк выдаст максимально возможные 18 млн руб. по льготной ставке 5%, а оставшуюся сумму — 5 млн руб. — по рыночной.

В кредитном договоре будет общая сумма под средневзвешенную ставку 7,9%.

Важно: предложение действует только при оформлении ипотеки на покупку квартиры в новостройке или готового частного дома на первичном рынке от юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Как подать заявку на льготную ипотеку с повышенным лимитом

Чтобы оформить «Ипотеку для IT» с увеличенным лимитом, нужно соответствовать условиям госпрограммы.

Взять по ней заем могут сотрудники аккредитованных IT-компаний от 18 до 50 лет включительно. У IT-специалистов в возрасте 36-50 лет средняя зарплата (до вычета НДФЛ) за последние три месяца должна составлять:

  • от 150 тыс. руб. в Москве;
  • от 120 тыс. руб. в городах-миллионниках, кроме Москвы;
  • от 70 тыс. руб. в остальных населенных пунктах.

На заемщиков в возрасте до 35 лет такое требование не распространяется.

Для того, чтобы не потерять льготную ставку, специалист после получения ипотеки должен отработать в аккредитованной компании не менее пяти лет. Если он уволится раньше, низкая ставка будет действовать еще полгода.

Кредит выдается максимум на 30 лет, размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости недвижимости.

Для подачи заявки нужно перейти в ипотечный калькулятор на Домклик, выбрать «Ипотека для IT» и указать параметры кредита.

Подробные условия «Ипотеки для IT», в том числе список необходимых документов для заемщика, можно найти на странице программы.

Читайте также: Ипотека для IT: условия льготной программы в Сбере, инструкция и список компаний

Новости
Новости Сбера
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Взять ипотеку на покупку и строительство дома в Сбере теперь можно с 18 лет
7K
Исследование Домклик: в апреле доля льготной ипотеки вновь превысила 50%
1K
Вторая ипотека: можно ли взять две ипотеки, как грамотно рассчитать условия
45K
Выдачи ипотеки в марте выросли на треть за счет льготных программ
1K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
39
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
887
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал