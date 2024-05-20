Как взять «Ипотеку для IT» с повышенным лимитом в Сбере
Клиенты Сбербанка смогут получить «Ипотеку для IT» на покупку квартир в новостройках с увеличенной суммой кредита. То есть она может быть больше базовых лимитов программы, что позволит приобрести более просторное жилье.
В рамках «Ипотеки для IT» в Сбере можно получить кредит до 30 млн руб. в регионах-миллионниках, до 15 млн руб. — в остальных субъектах. В то время как базовые лимиты по программе — 18 млн и 9 млн руб. соответственно.
Сумму, которая укладывается в лимит, банк оформляет по льготной ставке 5%, а сумму сверх лимита — по рыночной.
Как это работает
Ипотека с увеличенной суммой кредита представляет собой совмещение льготной и рыночной программ.
Например, вы хотите купить квартиру в Самаре за 30 млн руб. В качестве первоначального взноса вы платите 7 млн руб. При этом по «Ипотеке для IT», согласно базовым условиям, можно получить не более 18 млн руб. Тогда банк выдаст максимально возможные 18 млн руб. по льготной ставке 5%, а оставшуюся сумму — 5 млн руб. — по рыночной.
В кредитном договоре будет общая сумма под средневзвешенную ставку 7,9%.
Важно: предложение действует только при оформлении ипотеки на покупку квартиры в новостройке или готового частного дома на первичном рынке от юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Как подать заявку на льготную ипотеку с повышенным лимитом
Чтобы оформить «Ипотеку для IT» с увеличенным лимитом, нужно соответствовать условиям госпрограммы.
Взять по ней заем могут сотрудники аккредитованных IT-компаний от 18 до 50 лет включительно. У IT-специалистов в возрасте 36-50 лет средняя зарплата (до вычета НДФЛ) за последние три месяца должна составлять:
- от 150 тыс. руб. в Москве;
- от 120 тыс. руб. в городах-миллионниках, кроме Москвы;
- от 70 тыс. руб. в остальных населенных пунктах.
На заемщиков в возрасте до 35 лет такое требование не распространяется.
Для того, чтобы не потерять льготную ставку, специалист после получения ипотеки должен отработать в аккредитованной компании не менее пяти лет. Если он уволится раньше, низкая ставка будет действовать еще полгода.
Кредит выдается максимум на 30 лет, размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости недвижимости.
Для подачи заявки нужно перейти в ипотечный калькулятор на Домклик, выбрать «Ипотека для IT» и указать параметры кредита.
Подробные условия «Ипотеки для IT», в том числе список необходимых документов для заемщика, можно найти на странице программы.
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