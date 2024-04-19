Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
1K

Выдачи ипотеки в марте выросли на треть за счет льготных программ

Дата публикации: 19 апр 2024
Выдачи ипотеки в марте выросли на треть за счет льготных программ

Россияне в марте оформили ипотечные кредиты на 447 млрд руб., это на 34% больше, чем в феврале. Основная доля выдач пришлась на программы с господдержкой. Об этом говорится в аналитических материалах Центробанка.

«По предварительным данным, рост ипотеки составил 1,2% после 0,8% в феврале. Выдачи увеличились на 34%, до 447 млрд с 333 млрд руб. в феврале, практически полностью за счет ипотеки с господдержкой (+50%), на которую не влияют высокие ставки на рынке», — говорится в материалах.

Рыночная ипотека выросла всего на 5%, с начала года на нее пришлось 30% всех выдач.

По данным ЦБ, после ужесточения условий льготной ипотеки самой востребованной программой остается «Семейная ипотека». По ней в марте банки выдали кредиты на 169 млрд руб. (+50% по сравнению с февральским результатом в 113 млрд руб.), «Господдержка» выросла на 37% (с 69 млрд руб. до 95 млрд руб.). Выдачи IT-ипотеки достигли 46 млрд руб. (против 24 млрд руб. в феврале).

В конце прошлого года правительство России скорректировало условия льготных программ. Основные изменения затронули программу «Господдержка». Первоначальный взнос по ней вырос до 30%, а максимальная сумма ипотеки стала единой для всех субъектов страны — 6 млн руб.

Читайте также: Гид по программам господдержки: как оформить ипотеку с низкой ставкой

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Вторая ипотека: можно ли взять две ипотеки, как грамотно рассчитать условия
45K
Власти думают над повышением ставки по «Дальневосточной ипотеке»
1K
Москва остается лидером по выдаче льготной ипотеки среди регионов
494
Господдержка: как получить ипотеку по льготной ставке в СберБанке
954K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
40
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
891
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал