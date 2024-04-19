Выдачи ипотеки в марте выросли на треть за счет льготных программ
Россияне в марте оформили ипотечные кредиты на 447 млрд руб., это на 34% больше, чем в феврале. Основная доля выдач пришлась на программы с господдержкой. Об этом говорится в аналитических материалах Центробанка.
«По предварительным данным, рост ипотеки составил 1,2% после 0,8% в феврале. Выдачи увеличились на 34%, до 447 млрд с 333 млрд руб. в феврале, практически полностью за счет ипотеки с господдержкой (+50%), на которую не влияют высокие ставки на рынке», — говорится в материалах.
Рыночная ипотека выросла всего на 5%, с начала года на нее пришлось 30% всех выдач.
По данным ЦБ, после ужесточения условий льготной ипотеки самой востребованной программой остается «Семейная ипотека». По ней в марте банки выдали кредиты на 169 млрд руб. (+50% по сравнению с февральским результатом в 113 млрд руб.), «Господдержка» выросла на 37% (с 69 млрд руб. до 95 млрд руб.). Выдачи IT-ипотеки достигли 46 млрд руб. (против 24 млрд руб. в феврале).
В конце прошлого года правительство России скорректировало условия льготных программ. Основные изменения затронули программу «Господдержка». Первоначальный взнос по ней вырос до 30%, а максимальная сумма ипотеки стала единой для всех субъектов страны — 6 млн руб.
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