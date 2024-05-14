Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
1K

Исследование Домклик: в апреле доля льготной ипотеки вновь превысила 50%

Дата публикации: 14 мая 2024
Исследование Домклик: в апреле доля льготной ипотеки вновь превысила 50%

Аналитический центр Домклик в ежемесячном исследовании рассказывает о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости, которые произошли в апреле 2024 года.

В частности, эксперты изучили востребованность льготных ипотечных программ. Лидерство сохранилось за «Господдержкой»: доля выдач — 24,3%.

Распределение количества выданных кредитов по льготным программам. Данные Сбера за апрель 2024 года для топ-10 субъектов, лидирующих по количеству выдач. Доля сделок по программе «Господдержки» относительно общего количества выдач по региону за месяц показана жёлтым, доля выдач по «Семейной ипотеке» — зелёным, по IT-ипотеке — фиолетовым, по «Дальневосточной и арктической ипотеке» — голубым. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам (обозначено белым над столбцами). Доля льготной ипотеки в общем количестве выдач по региону (%) показана у основания столбцов, в скобках — изменение доли по отношению к марту 2024 года (в процентных пунктах)
Распределение количества выданных кредитов по льготным программам. Данные Сбера за апрель 2024 года для топ-10 субъектов, лидирующих по количеству выдач. Доля сделок по программе «Господдержки» относительно общего количества выдач по региону за месяц показана жёлтым, доля выдач по «Семейной ипотеке» — зелёным, по IT-ипотеке — фиолетовым, по «Дальневосточной и арктической ипотеке» — голубым. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам (обозначено белым над столбцами). Доля льготной ипотеки в общем количестве выдач по региону (%) показана у основания столбцов, в скобках — изменение доли по отношению к марту 2024 года (в процентных пунктах)

В апреле 2024 года Сбер выдал 30,5 тыс. льготных кредитов. Это меньше, чем в апреле 2023 года (на 18,7%), но выше, чем в апреле 2022 года (в 2,4 раза). При этом впервые с начала года доля льготной ипотеки от общего числа выдач достигла 53,1%. Отметим, что текущее значение ниже рекордного уровня ноября — декабря 2023 года (60%). Больше всего доля выданных льготных ипотек выросла в Москве (+22,4 п. п.), Смоленской (+21,7 п. п.) и Белгородской (+20,3 п. п.) областях.

Среди льготных программ лидерство сохранилось за «Господдержкой»: доля выдач — 24,3%, на 4,2 п. п. больше, чем в марте. Прирост спроса обусловлен приближающимся завершением программы в июне текущего года. Напомним, в апреле Минфин поддержал окончание всех льготных программ, кроме «Семейной ипотеки».

Больше всего доля выдач по программе увеличилась в Белгородской (+13,5 п. п.), Орловской (+12,1 п. п.) и Ярославской (+10,6 п. п.) областях.

«Семейная ипотека» по-прежнему занимает второе место по доле выдач — 23,3% (+5,6 п. п. с марта). Наибольший прирост отмечается в Смоленской (+15,3 п. п.), Пензенской (+13,8 п. п.) и Вологодской (+13,7 п. п.) областях.

Аналитики Домклик отмечают, что в ближайшем будущем популярность «Семейной ипотеки» будет расти. В июле по поручению Президента России Владимира Путина программа будет продлена до 2030 года, при этом условия выдачи кредита будут существенно изменены. В частности, скорее всего, обновлённой программой смогут воспользоваться семьи с детьми до 6 лет.

В апреле вырос спрос и на программу «Дальневосточная и арктическая ипотека»: доля в общем количестве выдач по стране составила 3,5%. Наибольшая востребованность отмечается в Республике Саха (Якутия) (52%), Архангельской (49,3%) и Магаданской (42,9%) областях.

С 5 апреля Сбер возобновил выдачи IT-ипотеки: выдано чуть более 1 тыс. ипотек (1,8% от общего количества выдач). Наибольший процент сделок по этой программе наблюдался в Москве (6,5%), Санкт-Петербурге (4,3%) и Республике Марий Эл (3,4%). По мнению экспертов, в ближайшее время спрос на программу будет высоким.

Аналитика Домклик
Новости
Какие льготы на покупку жилья можно получить от государства
Курс недвижимости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
Рекомендуем
Что лучше: новостройка или вторичка
144K
Эксперт рассказал, как заработать на перепродаже вторички в 2024 году
4K
Какие квартиры продаются в дореволюционных домах Санкт-Петербурга: исследование Домклик
976
Аналитики Домклик назвали топ-10 регионов РФ с самыми дешёвыми и дорогими загородными домами
3K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
39
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
886
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал