Типичные ошибки при обустройстве детской комнаты
Избежать ошибок при ремонте невозможно — примем это за аксиому. Свести их количество к минимуму — реально. И сделать это особенно важно при обустройстве детской.
Ниже — самые распространенные ошибки при ремонте и выборе комнаты для ребенка и советы по их устранению.
Неподходящее помещение для детской
Лишний шум, особенно по вечерам, и резкие запахи могут отвлекать ребенка во время игры, отдыха или учебы. Поэтому под детскую желательно отдать максимально удаленную от кухни и гостиной комнату. Также лучше, если в комнате ребенка до 6-7 лет не будет балкона — даже самый безопасный и застекленный, он все равно несет определенный риск.
Натяжной потолок в детской
Да, удобно и красиво. Но спорно с точки зрения безопасности. Все же, натяжные потолки делаются из синтетического материала, и на 100% быть уверенным, что выбранное полотно — качественное и не выделяет вредные вещества, сложно.
Пока ребенок совсем маленький, для обновления потолка лучше использовать водоэмульсионную краску. Если в будущем захочется перемен, позже можно будет подумать о гипсокартонной конструкции или оформить потолок теми же натяжными полотнами, выбрав цвет и фактуру вместе с ребенком.
Виниловые обои на стенах
От потолка спускаемся чуть ниже — к стенам. Безусловно, популярные виниловые обои красивы и практичны, но могут выделять в воздух вредные вещества и не дают стенам «дышать». Поэтому для детской лучше выбрать простые бумажные обои.
Они делаются из натурального и безопасного материала, а дизайн и цвета столько же разнообразны,как у виниловых. Не забывайте еще, что дети любят пробовать все на зуб, и оторванный от стены кусок виниловых обоев станет не самым полезным лакомством в рационе.
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Ковры и ковролин
Так как дети проводят много времени на полу, особенно в первые годы жизни, не без оснований хочется утеплить это поле для игр и исследований. Но полностью застилать пространство для игр ковролином или класть огромный ковер точно не стоит. Даже при тщательной и регулярной уборке идеально очистить такое покрытие от пыли и аллергенов самостоятельно вы не сможете. Поможет только химчистка.
Для пола в детской лучше выбирать натуральные покрытия, например, паркетную доску или пробковый пол. Или отдать предпочтение качественному ламинату, который выдержит и пролитый чай, и гонки на машинах. А небольшой коврик из хлопка или джута можно положить в игровой зоне. И не забывать хорошо и регулярно его очищать.
Неправильная планировка зоны для сна
У детей все, как и у нас: зона отдыха — приватное пространство. Она не должна находиться на проходе и быть видна сразу при входе в комнату. Отлично, если детская кроватка расположена за шторкой или мягкими панелями.
В таком «домике» ребенок будет чувствовать себя более защищенным и спокойным.
Отсутствие рабочего места
Хорошо бы предусмотреть рабочее место уже в комнате малыша. После полутора лет оно точно понадобится, чтобы лепить из пластилина, раскрашивать картинки или клеить наклейки. Рабочее место должно хорошо и естественно освещаться, поэтому логично расположить его у окна (конечно, если там нет сквозняков).
Также дополнительно поддержите рабочий уголок освещением — искусственный свет должен быть достаточно ярким и без резких переходов от света к тени.
Слишком «детская» детская комната
Обои с Барби, замок-кровать, линолеум со слониками — все это может быть хорошо в данный момент, но через несколько лет ребенок подрастет и все эти дизайнерские находки устареют. А вам придется снова делать ремонт.
При оформлении детской выбирайте решение, которое поддержит общий стиль квартиры (например, чтобы она не стала городком китча на лаконичном скандинавском континенте). Детства в комнату добавляйте при помощи декора: ярких штор, подушек с рисунками, постеров, забавных светильников, систем хранения для игрушек.
И меняйте эти вещи в зависимости от возраста ребенка. Это гораздо проще и даже интереснее. Ребенок точно останется доволен, если вы каждый раз будете привлекать его к такому миниремонту в его комнате.
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