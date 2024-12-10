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Дом и уют
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Должны ли дети помогать родителям по дому и как их этому научить

Дата публикации: 10 дек 2024
Должны ли дети помогать родителям по дому и как их этому научить
Содержание

Привлекать ребёнка к помощи по дому или нет — личное дело каждой конкретной семьи. Одни считают, что принуждение к домашним обязанностям несовместимо с беззаботным детством, другие — хотят таким образом помочь детям стать ответственными и самостоятельными, привить им полезные привычки и навыки.

Должны ли дети выполнять домашние обязанности, какую нагрузку можно и нельзя давать ребёнку и что делать, если он не хочет помогать по дому? Отвечаем на эти вопросы в статье вместе с экспертом.

Обязан ли ребёнок помогать родителям по дому

Каждая семья индивидуальна, и многое зависит от того, как в ней выстроены отношения между взрослыми и детьми, а также между самими родителями.

В большинстве случаев адекватное вовлечение детей в помощь по дому позволяет добиться следующих целей:

  1. Формирование ответственности и полезных привычек. Ребёнок учится планировать свое время, самостоятельно ухаживать за собой, отвечать за свои действия и осознавать собственный вклад в общее дело.
  2. Развитие навыков. Участие в домашних делах помогает детям развивать практические навыки — уборка, готовка, стирка, организация пространства. Эти знания пригодятся им и во взрослой жизни.
  3. Укрепление семейных связей. Совместная работа над домашними делами способствует улучшению отношений в семье. Это создает атмосферу сотрудничества и единства.
  4. Развитие трудовой этики. Помощь по дому помогает детям понять ценность приложенных усилий и осознать то факт, что нужно уважать труд других.
  5. Улучшение самооценки. Когда дети помогают родителям и видят результаты своих усилий, это повышает их уверенность в себе. Они чувствуют себя полезными и важными членами семьи.

Однако всё это вовсе не делает участие ребёнка в домашних делах обязательным условием подготовки к взрослой жизни. Дети могут научиться или не научиться ответственности независимо от того, помогали они маме по дому или нет.

Ребёнок не обязан помогать по дому, впрочем как и супруг или супруга. Это вопрос договоренностей и семейного уклада. 

Например, если ребёнок активно занят в кружках/секциях/учёбе, а дома убирается клининг, он не станет от этого более безответственным. И наоборот, ребёнок, которого заставляют убираться из-под палки, не вырастет более ответственным, а просто научится имитировать бурную деятельность.

Фото эксперта
Александра Елисеева
Магистр психологических наук, клинический психолог, более 12 лет ведёт частную практику

Какую работу по дому можно поручить ребёнку

Психолог Александра Елисеева отмечает, что вовлекать ребёнка в совместную деятельность, включающую в себя и уход за домом, можно в форме игры с довольно раннего возраста. Главное, чтобы перед ним стояли посильные задачи.

Приводим примерный перечень домашних обязанностей в зависимости от возраста детей.

4–6 лет. Убирать игрушки, складывать свои вещи на место (на полку или в комод) вытирать пыль, помогать с готовкой, накрывать на стол — например, разложить приборы, кормить питомца.

7‍–9 лет. Следить за порядком в своей комнате — убирать вещи, заправлять кровать, пылесосить, мыть полы под присмотром взрослого, а также выносить мусор, мыть посуду, гулять с домашними животными.

10 лет и старше. К вышеперечисленным обязанностям можно добавить помощь с уборкой всей квартиры, в том числе с генеральной, приготовление простых блюд, покупку продуктов по списку.

Как научить ребёнка помогать с домашними делами

Начните с простых задач

Например, вы можете предложить ребёнку для начала помогать с уборкой игрушек, затем попросите его протереть пыль с низких поверхностей. Постепенно увеличивайте сложность заданий по мере роста ребёнка и его навыков.

Превратите уборку в игру

Дети любят играть, поэтому используйте это в своих интересах! Можно устроить состязание — кто быстрее справится с тем или иным заданием. Такие подходы делают процесс более увлекательным и менее утомительным.

Объясняйте важность помощи

Расскажите ребёнку о том, почему важно помогать по дому. Расскажите о том, как работа в команде делает дом более комфортным и уютным. Поделитесь с ним своими чувствами: как приятно видеть чистоту и порядок, когда все работают вместе.

Хвалите и поощряйте

Не забывайте хвалить ребёнка за его усилия, даже если результат не идеален. Позитивное подкрепление помогает формировать у детей мотивацию и желание продолжать помогать. Вы можете использовать систему наград, например, наклейки или дополнительные привилегии за выполнение заданий.

Будьте примером

Дети учатся, наблюдая за взрослыми. Если вы сами активно участвуете в домашних делах, ваш ребёнок будет воспринимать это как норму. Делайте уборку вместе, показывайте, как вы выполняете различные задачи, и объясняйте свои действия.

Посвящайте ребёнка в свои планы

Позвольте ребёнку участвовать в планировании домашних дел. Спросите его мнение о том, что нужно сделать в первую очередь или какие задачи он хотел бы взять на себя. Это создаст у него чувство ответственности и вовлечённости.

Не давайте поручения в наказание

«Сегодня ты не пришёл домой вовремя, поэтому будешь мыть посуду за всеми после ужина» — так делать не надо. В противном случае помощь по дому будет восприниматься только в негативном ключе как наказание за плохое поведение.

Что делать, если ребёнок не хочет помогать по дому

Важно понимать, что неактивное участие ребёнка в домашних делах не делает его «потребителем». Даже сама эта формулировка режет слух и скорее связана с невротическим убеждением родителя, что ребёнок может вырасти «неправильным». Труд по дому должен быть посильным и не лишать детей прав на отдых, учёбу, общение с друзьями.

Нежелание участвовать в бытовых делах будет скорее симптомом внутрисемейных проблем. Надо прояснять с ребёнком, что и почему он делать не хочет.

Главный итог — с детьми нужно говорить на доступном им языке.

Фото эксперта
Александра Елисеева
Магистр психологических наук, клинический психолог, более 12 лет ведёт частную практику

Вопросы психологу

Стоит ли поощрять ребёнка материально, простыми словами, платить за выполнение домашних обязанностей?

Скорее нет, чем да. Бытовые дела — это не работа, это посильный вклад ребёнка в жизнь семьи.

Некоторые родители не готовы привлекать ребёнка к помощи по дому, потому что им проще и быстрее все сделать эту работу самим. Это правильно или нет?

Здесь важно понимать, какие цели ставятся родителями. Если мы говорим о том, что просто надо сделать хорошо и качественно, то, действительно, у взрослого это получится лучше.

Но если стоит задача — научить, сформировать привычку заботиться о себе, то здесь мы действуем как с любым обучением новому навыку. То есть родителю важно проявить терпимость к неидеальному результату. В конце концов, когда-то у ребёнка получалось не очень хорошо ходить или завязывать шнурки, но многократно совершая эти действия, делая и ошибаясь, набивая шишки, он смог научиться. Здесь так же.

Как родителям научиться доверять домашние дела ребёнку?

Родителю важно снизить ожидания и дать ребёнку время на освоение каких-то новых навыков, умерить свой перфекционизм и не требовать от него того же, что мог бы делать взрослый.

Да, пускай в первый раз ребёнок помоет посуду неидеально, но не надо ругать его за это. Имеет смысл похвалить за саму попытку помочь и показать, как лучше и качественнее можно сделать в следующий раз. Пожалуй, главная идея такая — действуйте из любви, а не из страха (что он станет «потребителем», сгинет и зарастет грязью, когда вырастет).

Также очень важен личный пример — если ребёнок видит, что в семье принято помогать друг другу, заботиться о доме, стремиться делать что-то полезное, то он сам начнет копировать это поведение. «Не воспитывайте детей, всё равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя!».

Семья
Дети
Уборка дома
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Привлекаете детей к помощи по дому? Как успехи?
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