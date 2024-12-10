Должны ли дети помогать родителям по дому и как их этому научить
Привлекать ребёнка к помощи по дому или нет — личное дело каждой конкретной семьи. Одни считают, что принуждение к домашним обязанностям несовместимо с беззаботным детством, другие — хотят таким образом помочь детям стать ответственными и самостоятельными, привить им полезные привычки и навыки.
Должны ли дети выполнять домашние обязанности, какую нагрузку можно и нельзя давать ребёнку и что делать, если он не хочет помогать по дому? Отвечаем на эти вопросы в статье вместе с экспертом.
Обязан ли ребёнок помогать родителям по дому
Каждая семья индивидуальна, и многое зависит от того, как в ней выстроены отношения между взрослыми и детьми, а также между самими родителями.
В большинстве случаев адекватное вовлечение детей в помощь по дому позволяет добиться следующих целей:
- Формирование ответственности и полезных привычек. Ребёнок учится планировать свое время, самостоятельно ухаживать за собой, отвечать за свои действия и осознавать собственный вклад в общее дело.
- Развитие навыков. Участие в домашних делах помогает детям развивать практические навыки — уборка, готовка, стирка, организация пространства. Эти знания пригодятся им и во взрослой жизни.
- Укрепление семейных связей. Совместная работа над домашними делами способствует улучшению отношений в семье. Это создает атмосферу сотрудничества и единства.
- Развитие трудовой этики. Помощь по дому помогает детям понять ценность приложенных усилий и осознать то факт, что нужно уважать труд других.
- Улучшение самооценки. Когда дети помогают родителям и видят результаты своих усилий, это повышает их уверенность в себе. Они чувствуют себя полезными и важными членами семьи.
Однако всё это вовсе не делает участие ребёнка в домашних делах обязательным условием подготовки к взрослой жизни. Дети могут научиться или не научиться ответственности независимо от того, помогали они маме по дому или нет.
Ребёнок не обязан помогать по дому, впрочем как и супруг или супруга. Это вопрос договоренностей и семейного уклада.
Например, если ребёнок активно занят в кружках/секциях/учёбе, а дома убирается клининг, он не станет от этого более безответственным. И наоборот, ребёнок, которого заставляют убираться из-под палки, не вырастет более ответственным, а просто научится имитировать бурную деятельность.
Какую работу по дому можно поручить ребёнку
Психолог Александра Елисеева отмечает, что вовлекать ребёнка в совместную деятельность, включающую в себя и уход за домом, можно в форме игры с довольно раннего возраста. Главное, чтобы перед ним стояли посильные задачи.
Приводим примерный перечень домашних обязанностей в зависимости от возраста детей.
4–6 лет. Убирать игрушки, складывать свои вещи на место (на полку или в комод) вытирать пыль, помогать с готовкой, накрывать на стол — например, разложить приборы, кормить питомца.
7–9 лет. Следить за порядком в своей комнате — убирать вещи, заправлять кровать, пылесосить, мыть полы под присмотром взрослого, а также выносить мусор, мыть посуду, гулять с домашними животными.
10 лет и старше. К вышеперечисленным обязанностям можно добавить помощь с уборкой всей квартиры, в том числе с генеральной, приготовление простых блюд, покупку продуктов по списку.
Как научить ребёнка помогать с домашними делами
Начните с простых задач
Например, вы можете предложить ребёнку для начала помогать с уборкой игрушек, затем попросите его протереть пыль с низких поверхностей. Постепенно увеличивайте сложность заданий по мере роста ребёнка и его навыков.
Превратите уборку в игру
Дети любят играть, поэтому используйте это в своих интересах! Можно устроить состязание — кто быстрее справится с тем или иным заданием. Такие подходы делают процесс более увлекательным и менее утомительным.
Объясняйте важность помощи
Расскажите ребёнку о том, почему важно помогать по дому. Расскажите о том, как работа в команде делает дом более комфортным и уютным. Поделитесь с ним своими чувствами: как приятно видеть чистоту и порядок, когда все работают вместе.
Хвалите и поощряйте
Не забывайте хвалить ребёнка за его усилия, даже если результат не идеален. Позитивное подкрепление помогает формировать у детей мотивацию и желание продолжать помогать. Вы можете использовать систему наград, например, наклейки или дополнительные привилегии за выполнение заданий.
Будьте примером
Дети учатся, наблюдая за взрослыми. Если вы сами активно участвуете в домашних делах, ваш ребёнок будет воспринимать это как норму. Делайте уборку вместе, показывайте, как вы выполняете различные задачи, и объясняйте свои действия.
Посвящайте ребёнка в свои планы
Позвольте ребёнку участвовать в планировании домашних дел. Спросите его мнение о том, что нужно сделать в первую очередь или какие задачи он хотел бы взять на себя. Это создаст у него чувство ответственности и вовлечённости.
Не давайте поручения в наказание
«Сегодня ты не пришёл домой вовремя, поэтому будешь мыть посуду за всеми после ужина» — так делать не надо. В противном случае помощь по дому будет восприниматься только в негативном ключе как наказание за плохое поведение.
Что делать, если ребёнок не хочет помогать по дому
Важно понимать, что неактивное участие ребёнка в домашних делах не делает его «потребителем». Даже сама эта формулировка режет слух и скорее связана с невротическим убеждением родителя, что ребёнок может вырасти «неправильным». Труд по дому должен быть посильным и не лишать детей прав на отдых, учёбу, общение с друзьями.
Нежелание участвовать в бытовых делах будет скорее симптомом внутрисемейных проблем. Надо прояснять с ребёнком, что и почему он делать не хочет.
Главный итог — с детьми нужно говорить на доступном им языке.
Вопросы психологу
Стоит ли поощрять ребёнка материально, простыми словами, платить за выполнение домашних обязанностей?
Скорее нет, чем да. Бытовые дела — это не работа, это посильный вклад ребёнка в жизнь семьи.
Некоторые родители не готовы привлекать ребёнка к помощи по дому, потому что им проще и быстрее все сделать эту работу самим. Это правильно или нет?
Здесь важно понимать, какие цели ставятся родителями. Если мы говорим о том, что просто надо сделать хорошо и качественно, то, действительно, у взрослого это получится лучше.
Но если стоит задача — научить, сформировать привычку заботиться о себе, то здесь мы действуем как с любым обучением новому навыку. То есть родителю важно проявить терпимость к неидеальному результату. В конце концов, когда-то у ребёнка получалось не очень хорошо ходить или завязывать шнурки, но многократно совершая эти действия, делая и ошибаясь, набивая шишки, он смог научиться. Здесь так же.
Как родителям научиться доверять домашние дела ребёнку?
Родителю важно снизить ожидания и дать ребёнку время на освоение каких-то новых навыков, умерить свой перфекционизм и не требовать от него того же, что мог бы делать взрослый.
Да, пускай в первый раз ребёнок помоет посуду неидеально, но не надо ругать его за это. Имеет смысл похвалить за саму попытку помочь и показать, как лучше и качественнее можно сделать в следующий раз. Пожалуй, главная идея такая — действуйте из любви, а не из страха (что он станет «потребителем», сгинет и зарастет грязью, когда вырастет).
Также очень важен личный пример — если ребёнок видит, что в семье принято помогать друг другу, заботиться о доме, стремиться делать что-то полезное, то он сам начнет копировать это поведение. «Не воспитывайте детей, всё равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя!».
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