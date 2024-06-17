Налог на недвижимость дороже 300 млн рублей могут повысить
Минфин России предложил дать регионам право увеличивать налог на недвижимость дороже 300 млн руб. до 2,5%. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
Имущественный налог платят каждый год собственники разных типов жилья и коммерческой недвижимости, в том числе квартир и частных домов. Для объектов стоимостью выше 300 млн руб. ставка налога — 2%.
«Предлагается дать право субъектам РФ и муниципалитетам повышать ставку налогов на объекты недвижимости стоимостью свыше 300 млн рублей. По налогу на имущество — с 2% до 2,5%, по земельному налогу — с 0,3% до 1,5%», — приводит пресс-служба Минфина слова Силуанова.
Ранее Минфин предложил также расширить прогрессивную шкалу НДФЛ, установив налог на доходы граждан на уровне 13-22% в зависимости от их размера.
Как правильно рассчитывается налог на недвижимость
Таких цен нет в субъектах РФ и России в целом. Есть только в красавице Москве.