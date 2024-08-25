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Новости
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К новой программе расселения аварийного жилья приступили 24 региона России

Дата публикации: 25 авг 2024
К новой программе расселения аварийного жилья приступили 24 региона России

Уже 24 российских региона начали переселять граждан из аварийных домов по новой программе. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, еще два региона — Смоленская область и Башкортостан — начали расселять дома, признанные непригодными для проживания с 2017 года по 2022-й.

«В целом на сегодня уже 24 субъекта начали реализацию новой программы переселения. Благодаря этому уже почти 35 тыс. человек смогли улучшить жилищные условия, расселены дома площадью 672 тыс. кв. м», — приводятся слова Хуснуллина на сайте кабмина.

Смоленской области по одобренной ФРТ заявке направят почти 180 млн руб., Башкортостану — 104,8 млн руб. Как сообщил гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, благодаря финансированию в Смоленской области в новые квартиры переедут еще 282 человека, в Башкортостане — 112.

Программа расселения аварийного жилья в России реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В нее входят дома, признанные аварийными до 2017 года. Ее должны завершить в этом году. Между тем 41 регион сделал это досрочно.

Летом 2022-го власти запустили новую программу. Она охватывает многоквартирные дома, которые признали непригодными для проживания с 2017 по 2022 год.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии4
Г
Галина Б.
27 авг 2024

Расселяют из аварийного жилья но о каком улучшении пишут. Просто захват дорогой земли в центре города и отселение из малоэтажного малоквартирного дома в зеленой зоне, где в шаговой доступности вся инфраструктура-от любых магазинов, рынков, бытовых услуг, до поездки на море за полчаса (остановка Сельма) или за 1 час максимум от Советского проспекта.Люди большую часть жизни прожили в тихом, уютном районе, где сейчас сотка земли стоит 3 млн, со своими цветущими садами, цветниками. Их отселяют в чудовищный дом, сделанный по не понятному проекту (он напоминает общежитие квартирного типа по планировке) кругом грязь, строительство не понятно когда будет завершено, стройка школы с садиком заморожена. Весь панорамный вид - недострой, такие же трущобы или две трубы ТЭЦ -2. Люди в стрессе, они без помощны. Так чиновники под благими намерениями расселяют малоимущих, пенсионеров и семьи с детьми. Напоминает вся эта процедура Гетто. Из 3-х этаж. 2х подъездного немецкого дома в самом дорогом Центральном районе Калининграда, из квартир с автономным газовым отоплением отселяют в квартиры- клетушки с электроплитами. Причем площадь квартир вроде как они улучшают, а по факту напоминает больничные палаты. Жилая площадь комнат уменьшена на 20 процентов, а площадь квартиры больше за счет санузла и коридора, да еще балкона застекленного под лоджию, за счет чего искусственно и увеличили площадь квартир, иначе обман по документам был бы явный. 9-этажный дом, причем переселенцев селят от 6-го и выше- ниже мы не достойны. Я покупала себе квартиру на первом этаже старого немецкого дома - он не считался аварийным, да он таким и не являлся, просто Управляющие компании за ним не ухаживали. А наш дом, который мы заявили на капремонт еще бы простоял сто лет как и стоял, но кому то сильно приглянулась земля. Хорошее начинание стало ужас

Домклик
28 авг 2024

Галина Б.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Программа расселения аварийного жилья реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В нее входят дома, признанные аварийными до 2017-го.

Программу планируют обновить и продлить до 2030 года.

Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.

Спасибо, что поделились своим мнением.

Н
Наталья М.
25 авг 2024

Киров , когда начнут расселение ?

Домклик
26 авг 2024

Наталья М.здравствуйте! Программа расселения аварийного жилья реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В нее входят дома, признанные аварийными до 2017-го. Программу планируют обновить и продлить до 2030 года.

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