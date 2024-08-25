К новой программе расселения аварийного жилья приступили 24 региона России
Уже 24 российских региона начали переселять граждан из аварийных домов по новой программе. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, еще два региона — Смоленская область и Башкортостан — начали расселять дома, признанные непригодными для проживания с 2017 года по 2022-й.
«В целом на сегодня уже 24 субъекта начали реализацию новой программы переселения. Благодаря этому уже почти 35 тыс. человек смогли улучшить жилищные условия, расселены дома площадью 672 тыс. кв. м», — приводятся слова Хуснуллина на сайте кабмина.
Смоленской области по одобренной ФРТ заявке направят почти 180 млн руб., Башкортостану — 104,8 млн руб. Как сообщил гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, благодаря финансированию в Смоленской области в новые квартиры переедут еще 282 человека, в Башкортостане — 112.
Программа расселения аварийного жилья в России реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В нее входят дома, признанные аварийными до 2017 года. Ее должны завершить в этом году. Между тем 41 регион сделал это досрочно.
Летом 2022-го власти запустили новую программу. Она охватывает многоквартирные дома, которые признали непригодными для проживания с 2017 по 2022 год.
Что делать, если мой дом признали аварийным
Расселяют из аварийного жилья но о каком улучшении пишут. Просто захват дорогой земли в центре города и отселение из малоэтажного малоквартирного дома в зеленой зоне, где в шаговой доступности вся инфраструктура-от любых магазинов, рынков, бытовых услуг, до поездки на море за полчаса (остановка Сельма) или за 1 час максимум от Советского проспекта.Люди большую часть жизни прожили в тихом, уютном районе, где сейчас сотка земли стоит 3 млн, со своими цветущими садами, цветниками. Их отселяют в чудовищный дом, сделанный по не понятному проекту (он напоминает общежитие квартирного типа по планировке) кругом грязь, строительство не понятно когда будет завершено, стройка школы с садиком заморожена. Весь панорамный вид - недострой, такие же трущобы или две трубы ТЭЦ -2. Люди в стрессе, они без помощны. Так чиновники под благими намерениями расселяют малоимущих, пенсионеров и семьи с детьми. Напоминает вся эта процедура Гетто. Из 3-х этаж. 2х подъездного немецкого дома в самом дорогом Центральном районе Калининграда, из квартир с автономным газовым отоплением отселяют в квартиры- клетушки с электроплитами. Причем площадь квартир вроде как они улучшают, а по факту напоминает больничные палаты. Жилая площадь комнат уменьшена на 20 процентов, а площадь квартиры больше за счет санузла и коридора, да еще балкона застекленного под лоджию, за счет чего искусственно и увеличили площадь квартир, иначе обман по документам был бы явный. 9-этажный дом, причем переселенцев селят от 6-го и выше- ниже мы не достойны. Я покупала себе квартиру на первом этаже старого немецкого дома - он не считался аварийным, да он таким и не являлся, просто Управляющие компании за ним не ухаживали. А наш дом, который мы заявили на капремонт еще бы простоял сто лет как и стоял, но кому то сильно приглянулась земля. Хорошее начинание стало ужас
Галина Б.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Программа расселения аварийного жилья реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В нее входят дома, признанные аварийными до 2017-го.
Программу планируют обновить и продлить до 2030 года.
Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Киров , когда начнут расселение ?
Наталья М.здравствуйте! Программа расселения аварийного жилья реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В нее входят дома, признанные аварийными до 2017-го. Программу планируют обновить и продлить до 2030 года.