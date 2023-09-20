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Программа расселения аварийного жилья в РФ изменится с 2025 года

Дата публикации: 20 сен 2023
Программа расселения аварийного жилья в РФ изменится с 2025 года

В программу расселения аварийного жилья в России в 2023-2024 годах собираются внести изменения. Уже в обновленном виде она может стартовать с 2025 года, рассказал журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, на сегодняшний день в стране действует программа расселения непригодного для проживания жилья, признанного таковым до 2017 года, между тем в некоторых регионах она выполнена досрочно.

«Сейчас мы смотрим новые подходы, которые мы должны отработать за 2023-2024 годы», — отметил он.

Также предлагается пересмотреть долю софинансирования программы со стороны регионов. Хуснуллин добавил, что сегодня этот показатель равен 18%.

«С 2018 года часть регионов экономически развилась, и мы предлагаем увеличить их долю софинансирования, чтобы можно было увеличить площадь расселяемого жилья», — пояснил вице-премьер.

Обновленная программа расселения аварийного при этом должна будет включать меры, стимулирующие интеграцию расселения непригодных для проживания домов в проекты комплексного развития территорий с привлечением инвестиций.

Кроме того, новая программа должна предусматривать ремонт и расселение аварийных домов, являющихся памятниками архитектуры, подытожил Хуснуллин.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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