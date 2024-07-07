Деньги на расселение аварийного жилья в России будут перераспределять между регионами
Правительство России разрешило перераспределять деньги на финансирование граждан из аварийных домов между регионами. Такое постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.
Теперь часть финансирования, предусмотренного на программу переселения граждан из домов, признанных аварийными с 1 января 2017-го по 1 января 2022 года, можно будет перераспределить между регионами в зависимости от степени контрактации программы.
«С 2019 года из аварийных домов в новое комфортное жильё переехали 720,4 тысячи россиян. Эта работа продолжается, причём она должна выполняться своевременно. Регионы, в которых задачи по расселению аварийного жилфонда решаются в установленные сроки, смогут получить финансирование, чтобы двигаться дальше», — отметил генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.
Ранее сообщалось, что аварийное жилье в России расселяют с опережением плана: с 2019 года в стране расселили 12 млн кв. м аварийных домов, что на 2 млн превышает запланированный объем.
Расселяют из аварийного жилья но о каком улучшении пишут. Просто захват дорогой земли в центре города и отселение из малоэтажного малоквартирного дома в зеленой зоне, где в шаговой доступности вся инфраструктура-от любых магазинов, рынков, бытовых услуг, до поездки на море за полчаса (остановка Сельма) или за 1 час максимум от Советского проспекта.Люди большую часть жизни прожили в тихом, уютном районе, где сейчас сотка земли стоит 3 млн, со своими цветущими садами, цветниками. Их отселяют в чудовищный дом, сделанный по не понятному проекту (он напоминает общежитие квартирного типа по планировке) кругом грязь, строительство не понятно когда будет завершено, стройка школы с садиком заморожена. Весь панорамный вид - недострой, такие же трущобы или две трубы ТЭЦ -2. Люди в стрессе, они без помощны. Так чиновники под благими намерениями расселяют малоимущих, пенсионеров и семьи с детьми. Напоминает вся эта процедура Гетто. Из 3-х этаж. 2х подъездного немецкого дома в самом дорогом Центральном районе Калининграда, из квартир с автономным газовым отоплением отселяют в квартиры- клетушки с электроплитами. Причем площадь квартир вроде как они улучшают, а по факту напоминает больничные палаты. Жилая площадь комнат уменьшена на 20 процентов, а площадь квартиры больше за счет санузла и коридора, да еще балкона застекленного под лоджию, за счет чего искусственно и увеличили площадь квартир, иначе обман по документам был бы явный. 9-этажный дом, причем переселенцев селят от 6-го и выше- ниже мы не достойны. Я покупала себе квартиру на первом этаже старого немецкого дома - он не считался аварийным, да он таким и не являлся, просто Управляющие компании за ним не ухаживали. А наш дом, который мы заявили на капремонт еще бы простоял сто лет как и стоял, но кому то сильно приглянулась земля. Хорошее начинание стало ужас
Галина Б.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Программа расселения аварийного жилья реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В нее входят дома, признанные аварийными до 2017-го.
Программу планируют обновить и продлить до 2030 года.
Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
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