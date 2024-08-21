Свыше 21 млн российских семей улучшили жилищные условия за пять лет
Более 21 млн семей в России смогли купить квартиру, построить дом и улучшить жилищные условия другими способами с 2019 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«В целом благодаря реализации национального проекта "Жилье и городская среда" уже 21,2 млн семей улучшили жилищные условия: приобрели квартиру, построили дом, переехали из аварийного жилья или в их доме провели капремонт», — приводятся его слова на сайте правительства.
Хуснуллин напомнил, что к 2030 году стоит задача построить более 1 млрд кв. м жилья, и она наполовину выполнена. Вице-премьер рассчитывает, что в 2024-м в России введут не меньше 100 млн «квадратов».
С января по июль построили 62,1 млн квадратных метров жилья, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.
«Прирост относительно июля прошлого года составляет 9,5%. Это говорит в первую очередь о системной работе, проводимой в регионах, в том числе по увеличению градпотенциала, обновлению инфраструктуры, повышению качества жизни наших граждан», — отметил он.
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