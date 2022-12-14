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Изменения на рынке ипотеки 2022: предварительные итоги года в исследовании Домклик

Дата публикации: 14 дек 2022
Изменения на рынке ипотеки 2022: предварительные итоги года в исследовании Домклик
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Аналитический центр Домклик рассмотрел динамику изменений ключевых показателей за ноябрь 2022 и за период с начала года и выделил ключевые тенденции на рынке ипотеки. Эксперты изучили данные Сбера и выяснили, как менялись спрос на ипотечное кредитование, структура выданных ипотечных кредитов и востребованность льготных программ.

Спрос на ипотеку в 2022 году: взлеты и падения

Сравнение динамики выдач ипотечных кредитов по РФ за 2022 (обозначена зеленым) и 2021 год (обозначена синим). Розовым показана величина прироста год к году (%).
Сравнение динамики выдач ипотечных кредитов по РФ за 2022 (обозначена зеленым) и 2021 год (обозначена синим). Розовым показана величина прироста год к году (%).

В первом полугодии 2022 года происходили значительные колебания покупательской активности на фоне усиления экономической и геополитической напряженности. Так, в феврале–марте наблюдалось стремительное увеличение количества ипотечных сделок в условиях ажиотажного спроса. Прирост числа сделок при этом составлял порядка 25% (по отношению к количеству сделок в феврале–марте 2021 года).

Однако в мае–июне ситуация изменилась в противоположную сторону: более жесткие условия ипотечного кредитования, а также всплеск стоимости квадратного метра привели к резкому падению спроса. Как следствие, с апреля по июнь разрыв в количестве сделок за месяц по отношению к 2021 году составил 66–80%.

 В 3 квартале 2022 года шло активное восстановление рынка недвижимости: по сравнению со вторым кварталом количество сделок увеличилось в 2,8 раза, а отставание от показателей 2021 года снизилось до 10%. Этому, безусловно, способствовала нормализация ключевой ставки — в июле ключевая ставка ЦБ снизилась до докризисного уровня в 8%, а также льготные программы и скидки от застройщиков.

Вопреки прогнозам, события конца сентября не вызвали резкого снижения спроса на ипотечное кредитование: за октябрь количество сделок снизилось на 2,4% по отношению к сентябрю, а в ноябре количество сделок практически не изменилось (+0,4% по отношению к октябрю). Мы полагаем, сохранению спроса способствовало множество факторов, среди которых можно выделить сезонное увеличение покупательской активности, а также объявление о возможной отмене программы господдержки и разговоры об ограничении ипотеки с околонулевыми ставками.

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Мария Ромчанова
Руководитель аналитического центра Домклик
Топ-10 регионов РФ по количеству выдач за ноябрь 2022 (обозначены синим), штриховкой обозначено количество сделок за ноябрь 2021 года. Процентный прирост показан в скобках. Данные отсортированы по количеству сделок в ноябре 2022 года.
Топ-10 регионов РФ по количеству выдач за ноябрь 2022 (обозначены синим), штриховкой обозначено количество сделок за ноябрь 2021 года. Процентный прирост показан в скобках. Данные отсортированы по количеству сделок в ноябре 2022 года.

Несмотря на то, что в ноябре мы наблюдаем минимальный разрыв по количеству выдач от показателей 2021 года (-8%), нельзя не отметить изменения в распределении выдач по регионам. На графике видно, что в крупнейших мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, количество сделок за год значительно снизилось: на 14% и 18% соответственно. В то время как в большинстве крупных городов-миллионников (из указанных топ-10) произошло увеличение спроса на ипотеку. В среднем, за год месячное количество сделок увеличилось на 5–10%.

Вероятная причина падения спроса в двух крупнейших городах — снижение инвестиционной привлекательности российской недвижимости на фоне оттока части населения.

Смотреть количество сделок за ноябрь 2022 по всем регионам

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Динамика распределения ипотеки по типам кредитов (приобретение первичного и вторичного жилья, индивидуальное строительство, остальное: нецелевой кредит под залог недвижимости, рефинансирование, военная ипотека) для всей России за период январь–ноябрь 2022.
Динамика распределения ипотеки по типам кредитов (приобретение первичного и вторичного жилья, индивидуальное строительство, остальное: нецелевой кредит под залог недвижимости, рефинансирование, военная ипотека) для всей России за период январь–ноябрь 2022.

Динамика распределения сделок по типам кредитов за весь годпоказывает, что вторичная недвижимость, несмотря на развитие льготных программ, востребована в большей степени, чем первичное жилье. Минимальные значения доли сделок на вторичном рынке (56–59%) наблюдались во втором квартале на фоне рекордных значений ключевой ставки Центробанка. Однако в 3 квартале после восстановления ставок — с июня по сентябрь — распределение сделок по типам кредитов практически не менялось:

  • первичный рынок — 19–20%
  • вторичный рынок — около 72–74%
  • индивидуальное строительство — 3–4%

События конца сентября привели к заметному перетеканию спроса с рынка первичного жилья на вторичный: доля сделок на первичном рынке по РФ за месяц сократилась на 3%, в то время как доля сделок на вторичном рынке увеличилась на 3,3%.

По мнению аналитиков Домклик, причина значительного изменения структуры ипотеки заключалась, прежде всего, в притоке выгодных предложений на вторичном рынке: число желающих продать квартиру намного превышало количество тех, кто был готов ее купить, поэтому продавцы активнее шли на уступки в пользу высокой скорости сделки.

Можем видеть, что в ноябре наблюдается обратный эффект: доля сделок на первичном рынке вернулась к показателям июня–июля на уровень 21–22%. Аналитики Домклик отмечают, что такой всплеск покупательской активности на первичном рынке — явление краткосрочное, которое, вероятно, вызвано ажиотажем по поводу возможной отмены ипотеки с господдержкой.

Распределение ипотеки по типам кредитов для топ-10 регионов по количеству выдач в ноябре 2022 года: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно), индивидуальное строительство. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объеме выдач. Красным выделено распределение сделок по типам кредитов для всей России.
Распределение ипотеки по типам кредитов для топ-10 регионов по количеству выдач в ноябре 2022 года: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно), индивидуальное строительство. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объеме выдач. Красным выделено распределение сделок по типам кредитов для всей России.

Статистика по крупнейшим регионам показывает равномерное увеличение спроса на первичную недвижимость: во всех выделенных регионах доля сделок на первичном рынке увеличилась на 3–10%. Близкое значение прироста доли сделок фиксируется по всей стране — на 5%.

Льготные ипотечные программы: фокус на «Господдержку»

Динамика количества выдач по льготным программам по РФ за период январь–ноябрь 2022. Суммарная доля по всем программам относительно общего количества выдач за месяц показана красным, доля выдач по программе «Господдержка» показана зеленым, «Семейная ипотека» — голубым, IT-ипотека — фиолетовым, «Дальневосточная ипотека» — желтым, «Сельская ипотека» — сиреневым.
Динамика количества выдач по льготным программам по РФ за период январь–ноябрь 2022. Суммарная доля по всем программам относительно общего количества выдач за месяц показана красным, доля выдач по программе «Господдержка» показана зеленым, «Семейная ипотека» — голубым, IT-ипотека — фиолетовым, «Дальневосточная ипотека» — желтым, «Сельская ипотека» — сиреневым.

Первое полугодие2022 года показало, что в период экономической турбулентности льготное ипотечное кредитование выходит на передний план и становится ключевой мерой поддержки для всех игроков российского рынка недвижимости. Так, в феврале–марте, когда на фоне резкого увеличения ключевой ставки ЦБ спрос на вторичную недвижимость упал, доля выданных средств по льготным программам возросла до практически 50%.

К концу второго квартала спрос на вторичную недвижимость начал восстанавливаться, поскольку значения ключевой ставки вернулись к привычным значениям. Как следствие, доля сделок по льготным программам вернулась к равновесным показателям начала этого года: на уровень 25–30%. Важно понимать, что сокращение доли льготной ипотеки в общем объеме выдач в конце второго и в третьем квартале не связано с падением спроса, а является прямым следствием восстановления рынка вторичной недвижимости.

В октябре перетекание сделок на вторичный рынок усилилось на фоне изменения политической ситуации, тем не менее доля сделок по льготным программам опустилась всего на 3% и осталась достаточно высокой — 25%. В ноябре заявления о возможном прекращении действия программы господдержки подстегнули покупательский спрос. По двум основным льготным программам наблюдается прирост: +3% — по «Господдержке», +2% — по «Семейной ипотеке».

Количество выданных кредитов по льготным программам за ноябрь 2022 для топ-10 регионов по количеству выдач. Суммарная доля по всем льготным программам относительно общего количества выдач за месяц показана красным, доля выдач по программе доля выдач по программе «Господдержка» показана зеленым, «Семейная ипотека» — голубым, IT-ипотека — фиолетовым, «Сельская ипотека» — сиреневым. Данные отсортированы по суммарной доле сделок по указанным льготным программам.
Количество выданных кредитов по льготным программам за ноябрь 2022 для топ-10 регионов по количеству выдач. Суммарная доля по всем льготным программам относительно общего количества выдач за месяц показана красным, доля выдач по программе доля выдач по программе «Господдержка» показана зеленым, «Семейная ипотека» — голубым, IT-ипотека — фиолетовым, «Сельская ипотека» — сиреневым. Данные отсортированы по суммарной доле сделок по указанным льготным программам.

Из графика видно, что повышение интереса населения к льготным программам фиксируется во всех регионах, которые лидируют по количеству сделок: прирост количества выдач льготной ипотеки составляет 1–8%.

В ноябре, как и на протяжении всего 2022 года, наиболее востребованной из льготных программ, является «Господдержка»: процент выдач по ней составляет 19%. При этом, среди топ-10 регионов по количеству сделок максимальные значения доли выдач по этой программе достигаются в Санкт-Петербурге (34%), Краснодарском крае (29%) и Москве (30%).

На втором месте по востребованности — «Семейная ипотека»: в ноябре доля от общего количества ипотечных сделок составляет около 8% (как и на протяжении всего 3 квартала). В этом месяце лидирующую позицию занимает Краснодарский край: доля сделок — 13%.

Значительно меньшим спросом пользуются программы «Дальневосточная ипотека», «IT-ипотека», «Сельская ипотека». По итогам ноября, несмотря на повышенное внимание покупателей к программе господдержки и семейной ипотеки, доли сделок по этим программам по стране остаются невысокими — 1,9%, 0,3% и 0,5% соответственно.

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Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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