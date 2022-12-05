Топ-10 новостроек Москвы за ноябрь 2022 года: в каких ЖК чаще всего покупали квартиры в ипотеку
Аналитики Домклик посчитали количество ипотечных сделок на первичном рынке жилья за ноябрь 2022 года и составили рейтинг 10 самых востребованных ЖК, в которых в этом месяце было зафиксировано наибольшее число продаж квартир в ипотеку. Все новостройки находятся в Москве, квартиры доступны к покупке уже сегодня.
1. ЖК Новое Внуково🏆
Лидером рейтинга по количеству ипотечных сделок в ноябре 2022 года стал ЖК Новое Внуково от ГК Самолет. Проект строится в Новой Москве, в экологичном районе на берегу реки Незнайки. Расстояние до МКАД — 24 км, до ближайшей станции метро «Кокошкино» можно за 20 минут дойти пешком. При этом жители комплекса смогут оформить московскую прописку и доступ ко всем объектам инфраструктуры, необходимым для комфортной жизни.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,5 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 217 334 рубля.
Для покупателей действует система скидок — дисконт до 10% на ограниченный пул квартир при 100% оплате или ипотеке. Также есть бонусы за рекомендации (от 30 000 до 60 000 рублей, если рекомендованный клиент покупает квартиру, 12 000 рублей — машиноместо и 7 000 рублей — кладовую) и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.
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2. ЖК Люблинский парк
Второе место рейтинга по числу ипотечных сделок занялЖК Люблинский парк от ГК ПИК. Это квартал для жизни, который строится на юго-востоке Москвы, в 30 минутах езды от центра. В шаговой доступности от комплекса находится станция метро «Брастиславская». Также поблизости расположены сразу 2 станции МЦД-2 — «Перерва» и «Депо». Территория комплекса реализована в формате двора-парка.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2025 года. Цены на квартиры стартуют от 5,2 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 224 667 рублей. При 100% оплате или ипотеке применяются скидки до 21%.
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3. ЖК Прокшино
На третьем месте рейтинга находится ЖК Прокшино от застройщика ГК А101. Комплекс строится на берегу Хованского пруда в Новой Москве. Это кластер, который включает в себя жилой район, бизнес-квартал с торговым центром и спортивно-событийный комплекс с горнолыжным склоном.
В 500 м от ЖК находится станция «Прокшино» Сокольнической линии метро. Хорошая транспортная доступность — удобный выезд на СБВ (дублер МКАД), 3 км до Калужского шоссе, 7 км до Киевского шоссе и 7,6 км до МКАД.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 7 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 274 851 рубль. Возможно предоставление индивидуальных скидок от застройщика.
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4. ЖК Лучи
ЖК Лучи от застройщика ЛСР — это современный жилой комплекс в Западном административном округе, в районе Солнцево, расположенный в трёх минутах ходьбы от одноименной станции метро. Хорошая транспортная доступность – между Боровским и Киевским шоссе – позволяет добраться на личном транспорте до центра Москвы всего за полчаса.
Проект возводится в в окружении четырёх парков — здесь можно круглый год наслаждаться свежим воздухом и тишиной, оставаясь при этом в центре событий.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 6,4 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 328 804 рубля. При 100% оплате или ипотеке предоставляются скидки до 5%.
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5. ЖК Бунинские кварталы
ЖК Бунинские кварталы от застройщика ГК А101 строится на юго-западе Москвы, в поселении Сосенское. Это жилой район из монолитных домов с безопасными закрытыми дворами и подземными паркингами.
Рядом — крупные автомагистрали и станции метро. В шаговой доступности от ЖК строится станция метро «Потаповская» (открытие запланировано на 2024 год). Рядом проектируется автодорога МКАД — Коммунарка — Остафьево.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 6,3 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 217 901 рубль.
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6. ЖК Алхимово
ЖК Алхимовоот ГК Самолет строится в Новой Москве — в 30 минутах езды от МКАД. В пешей доступности находится МЦД-2 «Силикатная» — до станции пешком можно дойти за 20 минут. Рядом с комплексом расположены исторические усадьбы Дубровицы, Остафьево и Плещеево, зеленые луга и пруды.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 6,4 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 242 757 рублей.
Для покупателей действует система скидок — при подаче онлайн заявки на ипотеку предоставляется дисконт 10 000 рублей, есть бонусы за рекомендации и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.
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7. ЖК Остафьево
ЖК Остафьево от ГК Самолет строится Новой Москве, в 11 кмили в 16 минутах езды от МКАД по Варшавскому шоссе. До ближайшей станции метро «Бунинская аллея» можно доехать за 10 минут. Путь до станции МЦД-2 «Щербинка» займёт 30 минут пешком или 5 минут на автомобиле.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,1 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 213 564 рубля.
Для покупателей действует система скидок — при подаче онлайн заявки на ипотеку предоставляется дисконт 10 000 рублей, есть бонусы за рекомендации (до 60 000 рублей) и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.
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8. ЖК Новые Ватутинки
ЖК Новые Ватутинки от ГК Стройком — это комфортный и развитый жилой район в центре Новой Москвы, расположенный в окружении живописной природы, город внутри города. Расстояние до МКАД составляет 14 км по Калужскому шоссе. В 12 минутах ходьбы от комплекса строится станция метро «Десеновское». Открытие запланировано на 2026 год.
На территории ЖК уже работают и строятся детские сады, общеобразовательные школы и муниципальные поликлиники. Благоустроены дворы, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, многоуровневый паркинг, места для выгула собак.
Цены на квартиры стартуют от 5,5 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 197 751 рубль. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 1 квартал 2025 года.
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9. ЖК Матвеевский парк
ЖК Матвеевский парк от ГК ПИК строится в районе Очаково-Матвеевское. В трёх минутах ходьбы от комплекса открыта новая станция метро «Аминьевская», которая входит в состав Большой кольцевой линии. Проектом предусмотрены выезды на Мичуринский проспект и проспект генерала Дорохова, дорога до МКАД займёт 9 минут.
В квартирах будут французские балконы с окнами от пола до потолка, угловые окна, планировки с гардеробными и отдельными постирочными. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 6,9 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 291 551 рубль. При 100% оплате или ипотеке применяются скидки до 17%.
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10. ЖК Перовское 2
ЖК Перовское 2 от застройщика ГК ПИК строится в 10 минутах ходьбы от станций метро и МЦК «Нижегородская». На автомобиле дорога до ТТК займёт 10 минут, до центра — 14 минут, а до СВХ и МКАД — меньше получаса.
В районе вокруг ЖК есть всё для комфортной жизни: восемь детских садов, восемь школ, поликлиники, магазины и несколько вузов. В пешей доступности — торговые центры и парки для прогулок и отдыха — Перовский, усадьба Кусково и Кузьминки.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 6 млн рублей. При 100% оплате или ипотеке возможны скидки от застройщика.
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