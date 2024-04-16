IT-ипотеку и «Господдержку» продлевать не планируется, заявили в Минфине
Министерство финансов России поддерживает плановое завершение всех льготных ипотечных программ, кроме «Семейной ипотеки». Об этом сообщил директор департамента финполитики ведомства Алексей Яковлев.
В этом году заканчивается действие трех льготных программ — IT-ипотеки (в декабре), «Господдержки» и «Семейной ипотеки» (в июне). Последнюю власти решили продлить до 2030 года.
По словам Яковлева, которые приводят «Известия», «Господдержка» (массовая программа льготной ипотеки на новостройки) появилась во время коронавируса как антикризисная мера. Она должна была поддержать людей и строительную отрасль. Представитель Минфина отметил, что эти задачи выполнены, поэтому продлевать программу не планируется даже для определенных категорий граждан.
IT-ипотека, в рамках которой сотрудники аккредитованных компаний могут оформить кредит по сниженной ставке, будет действовать до конца 2024 года.
Что касается «Семейной ипотеки», ранее президент России Владимир Путин поручил правительству продлить ее до 2030 года.
Добрый вечер. Если брать квартиру в ПИК, все еще возможен айти вариант?
Пользовательздравствуйте. По «ИТ-ипотеке» меняются условия, подробнее рассказываем в статье.
Когда заканчивается программа по ИТ ипотеке?
Даниил Г.здравствуйте. Программа действует до 31 декабря 2024 года. Уточним, что на текущий момент в СберБанке закончился выделенный лимит средств. Когда лимиты будут снова — неизвестно.
Подписывайтесь на наши социальные сети, там мы обязательно расскажем, как только появятся новости.
вопрос про логику ипотеки. допустим лимит по ипотеке 9 миллионов. 20% первоначальный взнос (1.8 миллиона). Квартира стоит 11 миллионов.
Если у покупателя есть первоначальный взнос на 4 миллиона, то как будет происходить оформление ипотеки?
с одной стороны есть разница между лимитом по ит и реальной стоимостью квартиры в 2 миллиона. с другой стороны покупатель не нуждается в кредите на сумму 2 миллиона.
банк при расчете будет исходить из стоимости квартиры в ДДУ или из суммы выдаваемого кредита?
Елена С.здравствуйте. Сумма, на которую превышен лимит, будет рассчитываться по базовой ставке. Подробнее об этой опции рассказали в статье.
На калькуляторе Домклик вы можете рассчитать условия приблизительно и увидеть, какой размер минимального первоначального взноса понадобится при ваших параметрах.
ДомкликВы не ответили на мой вопрос. Речь шла о погашении разницы за счёт роста первоначального взноса. Допустим, лимит 9 миллионов, жилье 10 миллионов Первоначальный минимальный взнос по программе -1.8 миллиона. Если заемщик вносит первоначальный минимальный взнос 1.8 по программе + дополнительно 1 миллион на разницу между 10 и 9 миллион? Не поняла прикол зачем платить ещё 20 процентов на миллион, если я отдаю банку 3 миллиона, а не 1.8
Елена С.просим прощения, но мы не совсем понимаем, о чем вы. Можно оформить до 9 млн, при этом соблюдая правило размера первого взноса 20,1%.
При стоимости объекта в 11 млн обязательно минимальный размер 2 211 000 (20,1%). Взнос может быть больше, но не меньше 2 211 000.
Судя по вашей статей продления не будет , айти ипотеки. Вопрос ,если одобрили в июле у вас заявку , лимиты будут, или до декабря не придут? Вообще стоит думать, что лимиты будут в ближайший месяц
Екатерина И.здравствуйте! Такой информации на сегодняшний момент у нас нет.