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Новости
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IT-ипотеку и «Господдержку» продлевать не планируется, заявили в Минфине

Дата публикации: 16 апр 2024
IT-ипотеку и «Господдержку» продлевать не планируется, заявили в Минфине

Министерство финансов России поддерживает плановое завершение всех льготных ипотечных программ, кроме «Семейной ипотеки». Об этом сообщил директор департамента финполитики ведомства Алексей Яковлев.

В этом году заканчивается действие трех льготных программ — IT-ипотеки (в декабре), «Господдержки» и «Семейной ипотеки» (в июне). Последнюю власти решили продлить до 2030 года.

По словам Яковлева, которые приводят «Известия», «Господдержка» (массовая программа льготной ипотеки на новостройки) появилась во время коронавируса как антикризисная мера. Она должна была поддержать людей и строительную отрасль. Представитель Минфина отметил, что эти задачи выполнены, поэтому продлевать программу не планируется даже для определенных категорий граждан.

IT-ипотека, в рамках которой сотрудники аккредитованных компаний могут оформить кредит по сниженной ставке, будет действовать до конца 2024 года.

Что касается «Семейной ипотеки», ранее президент России Владимир Путин поручил правительству продлить ее до 2030 года.

Читайте также: Ипотека для IT: условия льготной программы в Сбере, инструкция и список компаний

Новости
Курс недвижимости
Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии66
П
Пользователь
25 июл 2024

Добрый вечер. Если брать квартиру в ПИК, все еще возможен айти вариант?

Домклик
31 июл 2024

Пользовательздравствуйте. По «ИТ-ипотеке» меняются условия, подробнее рассказываем в статье.

Д
Даниил Г.
15 июл 2024

Когда заканчивается программа по ИТ ипотеке?

Домклик
15 июл 2024

Даниил Г.здравствуйте. Программа действует до 31 декабря 2024 года. Уточним, что на текущий момент в СберБанке закончился выделенный лимит средств. Когда лимиты будут снова — неизвестно.

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Е
Елена С.
11 июл 2024

вопрос про логику ипотеки. допустим лимит по ипотеке 9 миллионов. 20% первоначальный взнос (1.8 миллиона). Квартира стоит 11 миллионов.

Если у покупателя есть первоначальный взнос на 4 миллиона, то как будет происходить оформление ипотеки?

с одной стороны есть разница между лимитом по ит и реальной стоимостью квартиры в 2 миллиона. с другой стороны покупатель не нуждается в кредите на сумму 2 миллиона.

банк при расчете будет исходить из стоимости квартиры в ДДУ или из суммы выдаваемого кредита?

Домклик
13 июл 2024

Елена С.здравствуйте. Сумма, на которую превышен лимит, будет рассчитываться по базовой ставке. Подробнее об этой опции рассказали в статье.

На калькуляторе Домклик вы можете рассчитать условия приблизительно и увидеть, какой размер минимального первоначального взноса понадобится при ваших параметрах.

Е
Елена С.
15 июл 2024

ДомкликВы не ответили на мой вопрос. Речь шла о погашении разницы за счёт роста первоначального взноса. Допустим, лимит 9 миллионов, жилье 10 миллионов Первоначальный минимальный взнос по программе -1.8 миллиона. Если заемщик вносит первоначальный минимальный взнос 1.8 по программе + дополнительно 1 миллион на разницу между 10 и 9 миллион? Не поняла прикол зачем платить ещё 20 процентов на миллион, если я отдаю банку 3 миллиона, а не 1.8

Домклик
26 июл 2024

Елена С.просим прощения, но мы не совсем понимаем, о чем вы. Можно оформить до 9 млн, при этом соблюдая правило размера первого взноса 20,1%.

При стоимости объекта в 11 млн обязательно минимальный размер 2 211 000 (20,1%). Взнос может быть больше, но не меньше 2 211 000.

Е
Екатерина И.
11 июл 2024

Судя по вашей статей продления не будет , айти ипотеки. Вопрос ,если одобрили в июле у вас заявку , лимиты будут, или до декабря не придут? Вообще стоит думать, что лимиты будут в ближайший месяц

Домклик
11 июл 2024

Екатерина И.здравствуйте! Такой информации на сегодняшний момент у нас нет.

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