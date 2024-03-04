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Около 260 млрд рублей понадобится на продление «Семейной ипотеки» в 2024 году

Дата публикации: 04 мар 2024
Около 260 млрд рублей понадобится на продление «Семейной ипотеки» в 2024 году

Дополнительные расходы на льготную программу «Семейная ипотека», связанные с ее продлением и ростом ключевой ставки, в этом году составят порядка 260 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил продлить «Семейную ипотеку» до 2030 года, сохранив базовые параметры программы. При этом для семей с детьми до 6 лет должны действовать текущие условия и ставка 6%.

«По предварительным расчетам, в текущем году дополнительные расходы федерального бюджета на программу, связанные с ее продлением и с ростом ключевой ставки, составят примерно 260 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Общая сумма расходов с учетом продления программы до 2030 года прогнозируется в районе 1,5 трлн руб. При этом, как отметили в Минфине, итоговая цифра будет зависеть от размера ключевой ставки.

Также по поручению президента до 2030-го продлят действие выплаты в 450 тыс. руб. на погашение ипотеки семьям с тремя и более детьми. В этом году на это потребуется дополнительно порядка 50 млрд руб.

Условия программы «Семейная ипотека»

Кредит выдается на покупку готового или строящегося жилья от застройщика, приобретение или строительство дома от юридического лица или ИП, в том числе с одновременной покупкой участка.

Его могут получить:

  • семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет;
  • семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью.

Читайте также: Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году

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Курс недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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