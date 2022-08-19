Главное за неделю: Сбер вдвое снизил первый взнос по ипотеке для самозанятых, Домклик поможет получить упрощенный налоговый вычет
- Сбер вдвое снизил первоначальный взнос по ипотеке для самозанятых
- Домклик поможет получить налоговый вычет в упрощенном порядке
- Аналитики Домклик и Суточно.ру выяснили, сколько стоит аренда в российских городах-миллионниках
- Льготная сельская ипотека в России стала бессрочной
- Объемы выдачи ипотеки в России выросли за июль на четверть
- В России предложили списывать ипотеку при рождении третьего ребенка в семье
- В России предложили ограничить время шумных ремонтных работ в жилых домах
1. Сбер вдвое снизил первоначальный взнос по ипотеке для самозанятых
Сбер снизил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке для самозанятых с 30 до 15% от стоимости жилья.
Изменения коснулись базовых ипотечных программ банка и льготных госпрограмм. Исключения — индивидуальное жилищное строительство и рефинансирование.
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2. Домклик поможет получить налоговый вычет в упрощенном порядке
Домклик в сотрудничестве с Федеральной налоговой службой РФ запустил новую услугу — получение имущественных налоговых вычетов в сокращённые сроки без необходимости направления в налоговые органы декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов.
Срок получения услуги теперь составляет до 1,5 месяца вместо четырех, как было ранее.
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3. Аналитики Домклик и Суточно.ру выяснили, сколько стоит аренда в российских городах-миллионниках
Исследование подготовили эксперты аналитического центра Домклики аналитики сервиса Суточно.руна основе анализа тысяч объявлений долгосрочной и посуточной аренды однокомнатных квартир в городах-миллионниках.
В тройку лидеров по дороговизне долгосрочной аренды вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань. Дешевле всего снять квартиру на длительный срок можно в Омске, Челябинске и Волгограде.
Самая дорогая посуточная аренда в тех же мегаполисах: Санкт-Петербург, Москва и Казань. А самыми бюджетными городами в сегменте краткосрочной аренды стали Челябинск, Пермь и Омск.
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4. Льготная сельская ипотека в России стала бессрочной
Программа льготной ипотеки для приобретения или строительства жилья в сельской местности по ставке 3% годовых стала бессрочной. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
По словам главы правительства, это позволит большему числу людей купить или построить свой дом, не опасаясь, что они не успеют до завершения программы. Изначально она действовала до 31 декабря 2022 года.
5. Объемы выдачи ипотеки в России выросли за июль на четверть
По данным Объединенного кредитного бюро, российские банки в июле нарастили объемы выдачи ипотеки на 25% по сравнению с месяцем ранее — до 295 миллиардов рублей, пишет РИА Новости.
Отмечается, что в пятерку лидеров по объемам выданной в июле ипотеки вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.
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6. В России предложили списывать ипотеку при рождении третьего ребенка в семье
Списывать с россиян ипотечный долг при рождении третьего ребенка предлагают в Госдуме. По мнению парламентариев, такая мера вполне может стать решением кредитной проблемы для семей.
«А почему бы при рождении второго, третьего ребенка не списывать с семьи часть вот этого ипотечного кредита. Чтобы, например, при рождении третьего ребенка ипотека бы закрывалась», — заявила первый заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая. Она отметила, что, скорее всего, придется списывать с россиян сумму, превышающую миллион рублей, но это будет «совершенно конкретная помощь».
7. В России предложили ограничить время шумных ремонтных работ в жилых домах
Общественная организация «Деловая Россия» обратилась в Минстрой с предложением запретить во всех жилых домах шумные ремонтные работы с 20:00 до 08:00. Раньше действовали более мягкие правила для новостроек. Решение пока не принято, но имеет все шансы получить официальный статус.