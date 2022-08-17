В России предложили списывать ипотеку при рождении третьего ребенка в семье
Списывать с россиян ипотечный долг при рождении третьего ребенка предлагают в Госдуме. По мнению парламентариев, такая мера вполне может стать решением кредитной проблемы для семей.
«А почему бы при рождении второго, третьего ребенка не списывать с семьи часть вот этого ипотечного кредита. Чтобы, например, при рождении третьего ребенка ипотека бы закрывалась», — заявила первый заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая. Она отметила, что, скорее всего, придется списывать с россиян сумму, превышающую миллион рублей, но это будет «совершенно конкретная помощь».
Как многодетные семьи могут гасить ипотеку
Сейчас многодетные россияне могут рассчитывать на получение субсидии в размере до 450 000 рублей на погашение долга по ипотеке и процентов после рождения третьего или последующих детей.
Если решение о выдаче субсидии будет положительным, то она будет предоставлена. Сейчас помощь государства реализуются однократно, причем в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки. Помощь оказывается путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей. Указанные средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если такая задолженность меньше 450 000 рублей, оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом (займом).
Как подать заявление на получение субсидии, какие документы нужны и по каким критериям выдают деньги для погашения ипотеки — читайте в статье «Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям».
Какие еще льготы положены многодетным семьям в России
Для улучшения жилищных условий семей с двумя и более детьми действуют такие льготы, как:
- отсрочка по займу на шесть месяцев;
- освобождение от уплаты налога на землю до шести соток, за больший участок уплачивается налог только за площадь, превышающую шесть соток;
- материнский капитал — это единовременная выплата, которую можно использовать, например, в качестве первоначального взноса по ипотеке;
- льготная ипотека — ставки для семей с детьми в Сбере начинаются от 5,3% годовых по программе «Семейная ипотека», ставки на рефинансирование ипотеки для многодетных семей — от 5,7%.
Эта программа действует в России с 2018 года. Она позволяет семьям, в которых дети родились до 31 декабря 2022 года, оформить ипотечный кредит на готовое жилье или под строительство нового по льготной ставке.
Первоначальный взнос по семейной ипотеке должен составлять не менее 15%, срок кредита — до 30 лет.
Как взять «Семейную ипотеку» — читайте в статье «Как оформить ипотеку для семей с детьми по льготной ставке».