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Ипотека
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Сбер вдвое уменьшил первоначальный взнос по ипотеке для самозанятых

Дата публикации: 19 авг 2022
Сбер вдвое уменьшил первоначальный взнос по ипотеке для самозанятых

Сбер снизил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке для самозанятых с 30 до 15% от стоимости жилья.

Изменения коснулись базовых ипотечных программ банка и льготных госпрограмм:

Исключения — индивидуальное жилищное строительство и рефинансирование.

Чтобы подать заявку на ипотечный кредит, самозанятые должны быть зарегистрированы в сервисе «Своё дело» и получать профессиональный доход на карту Сбера, либо подтвердить доход справкой о состоянии расчётов (доходов) по налогу на профессиональный доход по форме ФНС России (КНД 1122036).

«Мы унифицировали минимальный размер первоначального взноса по ипотеке: теперь он составляет 15% и для работающих по найму, и для самозанятых. Сегодня в сервисе Сбера «Своё дело» зарегистрировано уже более миллиона человек, и тем из них, кто задумывается об ипотеке, снижение взноса позволит быстрее решить жилищный вопрос, ведь для оформления кредита потребуется вдвое меньшая сумма собственных средств». 

Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12% №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

#ИпотекаВернулась: всё о программах со сниженными ставками
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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