Сбер вдвое уменьшил первоначальный взнос по ипотеке для самозанятых
Сбер снизил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке для самозанятых с 30 до 15% от стоимости жилья.
Изменения коснулись базовых ипотечных программ банка и льготных госпрограмм:
- «Приобретение готового жилья»
- «Приобретение строящегося жилья»
- «Семейная ипотека» (при покупке жилья в новостройке)
- «Господдержка»(при покупке жилья в новостройке)
- «Дальневосточная ипотека» (при покупке жилья в новостройке и на вторичном рынке)
Исключения — индивидуальное жилищное строительство и рефинансирование.
Чтобы подать заявку на ипотечный кредит, самозанятые должны быть зарегистрированы в сервисе «Своё дело» и получать профессиональный доход на карту Сбера, либо подтвердить доход справкой о состоянии расчётов (доходов) по налогу на профессиональный доход по форме ФНС России (КНД 1122036).
«Мы унифицировали минимальный размер первоначального взноса по ипотеке: теперь он составляет 15% и для работающих по найму, и для самозанятых. Сегодня в сервисе Сбера «Своё дело» зарегистрировано уже более миллиона человек, и тем из них, кто задумывается об ипотеке, снижение взноса позволит быстрее решить жилищный вопрос, ведь для оформления кредита потребуется вдвое меньшая сумма собственных средств».