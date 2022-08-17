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Домклик поможет получить налоговый вычет в упрощённом порядке

Дата публикации: 17 авг 2022
Домклик поможет получить налоговый вычет в упрощённом порядке

Домклик в сотрудничестве с Федеральной налоговой службой РФ запустил новую услугу — получение имущественных налоговых вычетов в сокращённые сроки без необходимости направления в налоговые органы декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов.

Срок получения услуги теперь составляет до 1,5 месяца вместо четырёх, как было ранее.

Ипотечные клиенты СберБанка могут оформить заявку на получение вычета в личном кабинете Домклик. Предложение действительно для владельцев жилья, получивших кредит и оформивших собственность на объект недвижимости в 2020 или 2021 году.

Подать заявку на получение вычета

Для получения вычета клиенту нужно пройти опрос и заполнить анкету на Домклик. Далее все необходимые сведения будут переданы Сбером в ФНС в онлайн режиме.

«Новая услуга Домклик значительно экономит время и силы наших клиентов. Ранее им нужно было собирать документы, заполнять налоговую декларацию и самостоятельно передавать в налоговую, ждать 4 месяца и только после этого получить положенный вычет. Сейчас же этот процесс сильно упростился. Передача информации банком происходит онлайн, все необходимые данные собирает Сбер в автоматическом режиме, а срок получения денежных средств сократился до 1,5 месяцев. И эта услуга абсолютно бесплатна».

Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12% №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

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Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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