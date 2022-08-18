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Ипотека
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Льготная сельская ипотека стала бессрочной в России

Дата публикации: 18 авг 2022
Льготная сельская ипотека стала бессрочной в России

Программа льготной ипотеки для приобретения или строительства жилья в сельской местности по ставке 3% годовых стала бессрочной. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам главы правительства, это позволит большему числу людей купить или построить свой дом, не опасаясь, что они не успеют до завершения программы. Изначально она действовала до 31 декабря 2022 года.

В июне Мишустин распорядился выделить дополнительные 7 миллиардов рублей на поддержку программы сельской ипотеки. Половина этих средств пойдет на новые кредиты, а другая половина — на субсидирование уже выданных.

По расчетам правительства, объем новых займов может составить до 50 миллиардов рублей, а дополнительное финансирование позволит построить или приобрести до 900 тысяч квадратных метров сельского жилья.

Что такое сельская ипотека?

Программа сельской ипотеки стартовала в России в 2020 году и с тех пор пользуется огромным спросом. Она распространяется на села и города с населением не больше 30 тысяч человек.

В день запуска программы Сбер в первые 8 часов принял годовой лимит заявок, установленный Минсельхозом — 1100. Общая сумма кредитов составила 3 миллиарда рублей за первые 8 часов с момента появления нового ипотечного продукта.

С 2020 года в рамках программы было выдано более 97 тысяч ипотечных кредитов на сумму свыше 187,1 миллиарда рублей.

Сельская ипотека выдается не только на покупку и строительство домов, но и на приобретение квартир в многоэтажках. Предполагается, что эта программа стимулирует россиян покупать недвижимость в сельской местности.

Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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