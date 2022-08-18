Сколько стоит аренда квартир в российских городах-миллионниках: исследование Домклик и Суточно.ру
Однокомнатные квартиры чаще всего встречаются в объявлениях об аренде и вместе с тем являются наиболее востребованными особенно в преддверии начала учебного года и делового сезона. Поэтому тем, кто планирует временный визит или переезд в другой город, важно понимать, во сколько им обойдется аренда съемного жилья.
В материале расскажем, сколько в среднем стоит аренда однушки в крупнейших городах России. Данные подготовлены экспертами аналитического центра Домклики аналитиками сервиса Суточно.руна основе анализа тысяч объявлений долгосрочной и посуточной аренды однокомнатных квартир в городах-милионниках (сведения актуальны на начало августа 2022 года).
Стоимость аренды на длительный срок
Можем видеть, что стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве значительно превышает аналогичный показатель в других городах-миллионниках и составляет 42 тысячи рублей (около 1700 предложений). На втором месте — Санкт-Петербург, где можно снять однокомнатную квартиру в среднем за 26 тысяч рублей (около 1100 предложений). На третьем месте располагается столица Республики Татарстан — Казань, где стоимость аренды однушки составляет 24 тысяч рублей (около 1300 предложений). Эти же регионы являются лидерами и по количеству предложений.
Мария РомчановаРуководитель аналитического центра Домклик:
«Распределение цен по крупнейшим городам для долгосрочной аренды имеет ряд отличий от распределения цен по краткосрочной. При съёме жилья на длительный срок стоимость аренды в Москве более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель по другим городам (42 тысячи рублей в Москве, по остальным регионам — 20 тысяч рублей). Что касается краткосрочной аренды, то на первом месте по стоимости аренды находится Санкт-Петербург, а цены между наиболее популярными городами (Санкт-Петербург, Москва, Казань) отличаются незначительно. Мы считаем, что причина в том, что владельцы однокомнатных квартир в Москве хорошо ориентируются на рынке долгосрочной аренды и уверены в стабильном спросе. Рынок посуточной аренды, напротив, пока находится на стадии формирования (особенно на фоне ухода западных сервисов) и в большей степени зависит от сезонности, поэтому владельцы однокомнатных квартир в Москве ведут себя сдержаннее и мы допускаем, что арендодатели равняются на опыт других городов».
На Домклик размещено более 2 млн объявлений по продаже и аренде недвижимости — квартиры, дома, участки и дачи от собственников и аккредитованных партнеров Сбера.
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Стоимость посуточной аренды
По данным российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру, из городов-миллионников дешевле всего в посуточную аренду можно снять квартиру в Омске, дороже всего — в Санкт-Петербурге.
Из городов-миллионников России посуточная аренда дешевле всего стоит в Омске (в среднем 1699 рублей за сутки). Далее идут Пермь (1735 рублей), Челябинск (1746 рублей), Самара (2217 рублей) и Новосибирск (2238 рублей).
Дороже всего посуточная аренда однокомнатной квартиры обойдется в Санкт-Петербурге (3879 рублей за сутки), Москве (3806 рублей), Казани (3775 рублей), Нижнем Новгороде (3754 рубля) и Волгограде (2909 рублей).
«Чтобы сэкономить, лучше искать небольшие студии в более отдалённых от центра районах. Также при бронировании полезно смотреть и сравнивать арендные ставки на разные близлежащие даты — они могут варьироваться в зависимости от дня недели. Кроме того, большинство владельцев предлагают скидки при бронировании на несколько суток — от 5 до 15%», — рассказывает Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.