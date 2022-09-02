Главное за неделю: Сбер увеличил скидки на ставку по ипотеке, маткапитал предложили сделать бессрочным
- Сбер увеличил размер скидки на ставку по ипотеке при бронировании квартиры в новостройке на Домклик
- Программу маткапитала в России предложили сделать бессрочной
- Аналитики Домклик выяснили, кто и где берет молодежную ипотеку
- Микродома от девяти квадратных метров появились в России
- Новые правила на рынке недвижимости начали действовать с сентября
1. Сбер увеличил размер скидки на ставку по ипотеке при бронировании квартиры в новостройке на Домклик
Максимальный размер скидки на ставку по ипотеке Сбера увеличен до 1% годовых при онлайн-бронировании квартиры в новостройке на Домклик. Скидки на ставку в размере 0,3% и 0,5% также остаются доступны — размер дисконта зависит от выбранного ЖК. Сейчас выбрать квартиры на Домклик можно в более чем 680 ЖК по всей России.
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2. Программу маткапитала в России предложили сделать бессрочной
Депутаты Госдумы —фракции «Справедливая Россия — За правду» — намерены внести в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает сделать программу материнского капитала бессрочной, а его объем на второго ребенка увеличить с 693 тысяч до 933 тысяч рублей — почти в полтора раза. Использовать маткапитал можно, в частности, и на покупку жилья.
Авторы законопроекта считают, что предлагаемые меры могут существенно улучшить демографическую ситуацию и повысить уровень рождаемости в стране. Поддержать инициативу готовы в других фракциях, а также профильный комитет Госдумы.
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3. Аналитики Домклик выяснили, кто и где берет молодежную ипотеку
Эксперты аналитического центра Домклик подвели итоги первого года действия молодёжной ипотеки. В 2021 году банк выдал жителям страны в возрасте от 18 до 20 лет жилищных кредитов на 2,4 миллиарда рублей, а с января по август 2022 года — на 4,2 миллиарда рублей.
При этом девушки берут ипотеку чаще, чем парни (64 и 36% соответственно).
Больше всего молодёжных ипотек оформляется в таких регионах, как Москва (11% от общего объёма), Московская область (9%), Санкт-Петербург (6%), Тюменская область (6%), Свердловская область (5%), Башкортостан (5%), Татарстан (4%) и Краснодарский край (4%).
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4. Микродома от девяти квадратных метров появились в России
Дома для круглогодичного проживания площадью от девяти квадратных метров появляются на загородных рынках крупных городов России, включая столицы — Москву и Санкт-Петербург.
Как рассказал заместитель руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Илья Сауков, в последнее время в России массово строят мини-дома площадью от 15 квадратных метров. Часто это дома с панорамными окнами. Как правило, их покупают как временное жилье до строительства полноценного дома в будущем.
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5. Новые правила на рынке недвижимости начали действовать с сентября
Несколько изменений произошли на рынке недвижимости России с 1 сентября 2022 года.
Это закон о запрете микродолей, который запрещает дробить жилье так, чтобы на одного человека приходилось меньше 6 квадратных метров. Закон призван бороться с проблемами «резиновых» квартир. Правило не распространяется на недвижимость, которая делится при передаче по наследству, покупается с использованием маткапитала и приватизируется.
Также меняются правила выбора управляющей компании жителями многоквартирных домов. Теперь решение будет считаться законным, если за него проголосовало 50% собственников плюс один голос. Так власти хотят исключить ситуации, когда жильцы одного и того же дома проводят несколько собраний и выбирают больше одной управляющей компании.
С 1 сентября россиян рискуют лишиться гаража из-за хранения там мусора, ненадлежащего использования помещения или нарушения прав соседей. Также изменения коснулись застройщиков, которым упростили процедуру регистрации прав на объекты капитального строительства.