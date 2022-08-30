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В России предложили сделать бессрочной программу маткапитала

Дата публикации: 30 авг 2022
В России предложили сделать бессрочной программу маткапитала

Депутаты Госдумы намерены внести в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает сделать программу материнского капитала бессрочной, а его объем на второго ребенка увеличить с 693 тысяч до 933 тысяч рублей — почти в полтора раза. Использовать маткапитал можно, в частности, и на покупку жилья.

Авторы законопроекта, депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду», объясняют необходимость этой инициативы невысокими демографическими показателями в стране. Также они предлагают установить размер выплат на третьего ребенка в сумме 1,399 миллиона рублей.

Глава фракции Сергей Миронов уверен, что предлагаемые меры могут существенно улучшить демографическую ситуацию и повысить уровень рождаемости. Тезис о том, что Россия находится в демографическом кризисе, он подкрепил статистикой.

«Согласно прогнозу Росстата, рождаемость будет падать, темпы роста ожидаемой продолжительности жизни замедлятся, а миграционный приток будет уменьшаться. В этом случае общая численность населения снизится со 146,706 миллиона человек в начале 2020 года до 134,277 миллиона человек к началу 2036 года», — объяснил Миронов.

Поддержать инициативу готовы в других фракциях, а также профильный комитет Госдумы.

Как использовать маткапитал для покупки жилья

Программа маткапитала стартовала в 2007 году. Сам маткапитал выдается не наличными, а в виде сертификата. Улучшение жилищных условий семей с детьми — одна из основных целей программы. Маткапитал можно потратить как на первоначальный взнос по ипотеке, так и для погашения уже имеющегося кредита.

Чтобы взять ипотеку в счет маткапитала, нужно сначала получить справку из Пенсионного фонда с указанием суммы. Этот документ отдается в банк для оформления кредитного договора. Использование маткапитала никак не влияет на решение о выдаче ипотеки. Как только сведения из Пенсионного фонда поступают в банк, сумму кредита пересчитывают.

Кроме того, часто маткапитал используется для досрочного погашения ипотеки — полного или частичного. Подробная инструкция, как это сделать, есть на сайте Домклик.

В настоящий момент программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2026 года. За рождение первого ребенка государство выплачивает 524,5 тысячи рублей, за второго — 693,1 тысячи рублей тем, кто не оформлял выплату за первого, и 168,6 тысячи тем, кто уже получал маткапитал.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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