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Микродома от девяти квадратных метров появились в России

Дата публикации: 30 авг 2022
Микродома от девяти квадратных метров появились в России

Дома для круглогодичного проживания площадью от девяти квадратных метров появляются на загородных рынках крупных городов России, включая столицы — Москву и Санкт-Петербург.

Как рассказал заместитель руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Илья Сауков, в последнее время в России массово строят мини-дома площадью от 15 квадратных метров. Часто это дома с панорамными окнами. Как правило, их покупают как временное жилье до строительства полноценного дома в будущем.

По данным компании, уже 60% предложений на рынке частных домов составляют объекты площадью 50-60 квадратных метров. Строят мини-дома и для последующей аренды за городом, предполагая сдавать их посуточно парам или семьям с одним или двумя детьми, уточнили в компании.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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