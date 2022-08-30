Микродома от девяти квадратных метров появились в России
Дома для круглогодичного проживания площадью от девяти квадратных метров появляются на загородных рынках крупных городов России, включая столицы — Москву и Санкт-Петербург.
Как рассказал заместитель руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Илья Сауков, в последнее время в России массово строят мини-дома площадью от 15 квадратных метров. Часто это дома с панорамными окнами. Как правило, их покупают как временное жилье до строительства полноценного дома в будущем.
По данным компании, уже 60% предложений на рынке частных домов составляют объекты площадью 50-60 квадратных метров. Строят мини-дома и для последующей аренды за городом, предполагая сдавать их посуточно парам или семьям с одним или двумя детьми, уточнили в компании.