В России запретили дробить жилье на микродоли
С 1 сентября вступают в силу изменения, которые коснутся собственников небольших долей в недвижимости. Теперь минимальный размер доли не должен быть меньше 6 кв. м. Чем принятый закон обернется для владельцев и покупателей жилья?
Какие новшества приняты
Закон, подписанный 14 июля 2022 года президентом, устанавливает предельно допустимый минимальный размер доли в жилой недвижимости. С 1 сентября 2022 года запрещается дробить жилье так, чтобы на одного человека приходилось меньше 6 кв. м.
В законе оговаривается исключение: если речь идет о делении недвижимости в результате наследства, жилье покупается с использованием маткапитала или в случае приватизации. Например, наследников у одной квартиры столько, что доля каждого меньше 6 кв. м. Или семья покупает жилье малой площади с участием материнского капитала.
Зачем доли ограничили
Больше 10 лет в России пытались решить проблему «резиновых» квартир и мошеннических схем из-за бесконечного дробления жилплощади и ее перепродажи третьим лицам. Иногда владелец 1/50 или даже 1/100 доли, имея законное право пользоваться местами общего пользования, въезжал в квартиру и делал жизнь других владельцев невыносимой.
Однако, считают эксперты, новый закон не дает прямого ответа на вопрос о том, что еще смогут делать со своими микродолями те, кто уже владеет ими на законных основаниях.
И проблемы «резиновых» квартир документ полностью не решит, он лишь положил начало долгому юридическому процессу, и еще понадобятся подзаконные акты, уточнения и проверка применением на практике.
«Главная задача закона — не защитить собственников от мошенников, а не допустить появления на рынке недвижимости жилья, право общей собственности которого целиком состоит из одних микродолей. Ведь в этом случае участие помещения в гражданском обороте серьезно ограничивается», — полагает адвокат Олег Сухов.
Что будет со старыми сделками
Закон будет распространяться только на сделки, совершенные после 1 сентября. Уже существующие доли под запрет не подпадут, сделки с ними можно будет совершать — покупать и продавать, но до осени. То есть владеть микродолями будет можно, но распоряжаться ими с момента вступления в силу закона будет нельзя, подтвердил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.