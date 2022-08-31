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Сбер увеличил размер скидки на ставку по ипотеке при бронировании квартиры в новостройке на Домклик

Дата публикации: 31 авг 2022
Сбер увеличил размер скидки на ставку по ипотеке при бронировании квартиры в новостройке на Домклик

Максимальный размер скидки на ставку по ипотеке Сбера увеличен до 1% годовых при онлайн-бронировании квартиры на Домклик. Скидки на ставку в размере 0,3% и 0,5% за бронирование жилья на Домклик также остаются доступны — размер дисконта зависит от выбранного ЖК. Сейчас выбрать квартиры на Домклик можно в более чем 680 ЖК по всей России.

Как забронировать квартиру со скидкой

На Домклик можно подобрать подходящую квартиру в новостройке, бесплатно забронировать её онлайн и получить скидку на ставку по ипотеке Сбера.

Просто выберите понравившуюся квартиру и забронируйте её, нажав на кнопку «Забронировать». После этого с вами свяжется менеджер. Он проконсультирует по всем вопросам, связанным с бронированием, дальнейшим шагам и получением скидки.

Если нужна помощь в подборе квартиры в новостройке, достаточно оставить заявку. Услуги консультации, подбора квартир и помощь в оформлении сделки на Домклик — бесплатные.

«Благодаря договорённостям с застройщиками нам удалось увеличить дисконт к ставке до 1% годовых — это существенная разница, учитывая стоимость жилья. Думаю, это отличная новость для всех, кто задумывается о покупке квартиры в новостройке. По акции можно, во-первых, сразу же забронировать понравившееся жильё, чтобы не переживать, что оно уйдёт в другие руки, пока будет приниматься окончательное решение, а во-вторых — сэкономить на обслуживании ипотеки, что не просто удобно, но и выгодно».

Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12% №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Акция по снижению процентной ставки при онлайн-бронировании на Домклик была запущена в марте 2022 года. Срок бронирования — до 10 дней. В течение этого периода выбранная квартира в новостройке гарантировано не поступит в открытую продажу, а у покупателя будет время, чтобы принять взвешенное решение о покупке.

Найти квартиру со скидкой на ипотеку

Новостройки
Как найти подходящую квартиру со скидкой
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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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