Сбер рассказал, кто берёт молодёжную ипотеку
Эксперты аналитического центра Домклик подвели итоги первого года действия молодёжной ипотеки. По данным аналитиков, в 2021 году банк выдал молодёжи в возрасте от 18 до 20 лет жилищных кредитов на 2,4 миллиарда рублей, а с января по август 2022 года — на 4,2 миллиарда рублей. При этом чаще ипотеку берут девушки.
Что такое молодежная ипотека от Сбера
С 1 сентября 2021 года Сбер снизил минимальный возраст заёмщиков по ипотеке с 21 года до 18 лет. В июне 2022 года Сбер сделал молодёжную ипотеку доступной по программе господдержки.
Молодым людям доступны сразу четыре ипотечные программы Сбера:
- Ипотека на вторичное жильё — ставка от 10,4 % годовых
- Семейная ипотека — ставка от 5,3% годовых
- Господдержка — ставка от 6,3% годовых
- Ипотека на новостройку — ставка от 10,4 % годовых
Для получения ипотеки понадобится только паспорт.
Подробнее об ипотеке и условиях
Кто и где берет молодежную ипотеку
По данным аналитиков Домклик, в 2021 году банк выдал молодёжи в возрасте от 18 до 20 лет жилищных кредитов на 2,4 миллиарда рублей, с января по август 2022 года — на 4,2 миллиарда рублей. Средняя сумма молодёжной ипотеки в Сбере на 30% меньше, чем ипотеки в целом. Девушки берут ипотеку чаще, чем парни (64 и 36% соответственно).
Больше всего молодёжных ипотек оформляется в таких регионах, как Москва (11% от общего объёма), Московская область (9%), Санкт-Петербург (6%), Тюменская область (6%), Свердловская область (5%), Башкортостан (5%), Татарстан (4%) и Краснодарский край (4%).
Интересно, что молодые люди чаще брали ипотеку на вторичное жилье — Сбер выдал 80% таких кредитов, и только 20% — на покупку квартиры в новостройках.
Молодые люди в основном приобретают однокомнатные квартиры (46,5% всех выдач в 2022 году). «Двушки» и «трёшки» менее востребованы — в общем объеме ипотечных выдач их 37% и 13,7% соответственно. Приобретаются, как правило, квартиры небольшой площади: если средний метраж квартиры у заёмщиков Сбера составляет 63 кв. м, то у юных клиентов — 45 кв. м.
«В общем объёме ипотечных выдач молодёжная ипотека занимает небольшую долю: за 2022 год банк выдал заёмщикам в возрасте от 18 до 20 лет всего 1700 кредитов. Однако для нас важны такие программы, ведь они делают ипотеку доступной для молодых семей, зачастую нуждающихся в улучшении жилищных условий. Молодежная ипотека от Сбера помогает тысячам молодых пар решить квартирный вопрос на раннем этапе, создавать семьи в собственном жилье».