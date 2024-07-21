Самые удачные серии типовых домов, в которых комфортно жить
Выбирая жильё — квартиру в многоэтажке или частный дом, — важно понимать, какие их виды лучше подходят для комфортной жизни. Чтобы уложиться в бюджет и не разочароваться, придётся изучить весь ассортимент типовых многоквартирных и индивидуальных построек. Наша инструкция поможет определить, какой дом из типовых — лучший для проживания.
Что важно в частном доме для комфортной жизни
Свой дом — мечта для многих. Жизнь за городом привлекает отсутствием шумных соседей и единением с природой. Даже небольшой участок создаст нужное впечатление: можно быть на свежем воздухе, не выходя из помещения. Давайте разберёмся, какой дом лучший для проживания.
При выборе дома важно помнить о том, для чего он нужен, и не переборщить с опциями комфорта, потому что излишества усложнят уход за помещениями.
Трехэтажный особняк может выглядеть пугающе необжитым для семьи из двух человек и быть дорогим в содержании. Поэтому стоит как можно подробнее представить не только внешний вид, но и что именно должно быть в доме и как часто планируется этими ресурсами пользоваться: например, если речь идёт о помещениях для досуга и физкультуры, таких как бильярдная, баня, спортивный зал, кинозал, гостиные. Какие ошибки допускают люди при самостоятельном проектировании загородных домов, можно прочитать здесь.
Как спланировать количество помещений
Количество и площадь спален, гостиных, гардеробных, санузлов и подсобных помещений в доме подбирают в соответствии с численностью проживающих и площадью земельного участка, на котором планируется строительство.
Также стоит учитывать общительность членов семьи. Если в доме часто бывают гости, имеет смысл предусмотреть гостевые спальные места — отдельную спальню или две, если позволяет площадь, или подходящие для сна зоны в гостиной или кабинете. С чего начать строительство дома? Читайте другую нашу статью.
Если дом будет использоваться для сезонного проживания, спален может быть меньше, чем членов семьи, особенно если дети выросли и не планируют жить за городом все лето. Тогда можно ограничиться одной-двумя комнатами для сна и просторной гостиной, которая объединена со столовой. Если же место позволяет, планируется постоянное проживание в загородном доме и хозяевам удобно, обеденный стол и зона отдыха и просмотра кино могут быть в разных помещениях.
Когда дом нужен, чтобы съехались разные поколения семьи, например для ухода за пожилыми родителями, всем будет удобно, если в нем устроить разные входы — в половину более старших и свой для младших. Такую же рекомендацию проектировщики дают относительно количества санузлов. Их точно должно быть не меньше двух для разных семей. Но и для одной, например с тремя детьми, тоже лучше иметь 2–3 туалета с ванной или душевыми кабинами.
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Вид снаружи
Окна — важная часть и внешнего вида, и функциональности дома на природе. Если климат позволяет, можно делать высокие потолки и большие окна, так в помещениях будет больше света и простора. Но если значительную часть года погода прохладная, а местность ветреная, то слишком большие окна увеличат расходы на обогрев здания. Но и в этом случае можно выбрать такие материалы стен и крышу для постройки дома, которые снизят теплопотери.
Рекомендации обустройства участка касаются в основном выбора подходящих материалов (как подготовить территорию перед строительством, читайте здесь).
Если место позволяет, хозяева могут ставить беседку, печь для пиццы, делать зону барбекю или выделить место под бассейн. Но важно выбирать материалы, устойчивые ко внешним воздействиям, — так садово-дачная инфраструктура прослужит дольше. То же самое касается дворового покрытия — современный ассортимент газонной травы позволяет выбрать лучший сорт растений, которые успешно противостоят вытаптыванию.
Коммуникации и безопасность
Вода, электричество и газ — базовые удобства для современного человека. Неважно, речь о загородном доме, в котором живут постоянно, или даче. Поэтому еще на этапе выбора участка стоит обращать внимание, подведены к нему коммуникации или нет, чтобы определить, насколько удобно будет пользоваться автономными источниками воды и энергии.
Технологии это позволяют: вопрос с подачей воды решит собственная скважина, с электричеством — генератор. Этого будет достаточно для комфорта, тепла и света, но нужно рассчитать стоимость содержания дома в таком случае. Возможно, протянуть подключение к магистральным водопроводу и точке питания в итоге будет выгоднее.
Безопасность на участке повысят системы видеонаблюдения. Камера для улицы должна иметь антивандальный, влаго- и морозостойкий корпус. Размещать элементы системы наблюдения нужно так, чтобы они были незаметны.
При переезде в частный дом нужно учесть много нюансов и многое изучить. Большинство рисков можно предусмотреть заранее, ещё на этапе осмотра дома. Заказать проверку дома со специалистом теперь можно на Домклик. Подробнее — в статье
Какие бывают типы домов
После того, как появилась определенность относительно того, каким будет частный дом по количеству нужных семье помещений, сформирован бюджет строительства, можно начинать выбирать конструкцию, которая позволит возвести такой дом.
Сейчас можно управиться с индивидуальным строительством буквально за два-три месяца благодаря ассортименту быстровозводимых домов. Различают несколько видов таких строений:
- модульные
- панельно-каркасные
- деревянные дома (срубы)
- газо- и пенобетонные дома
- термодома
Все они быстро строятся, но различаются по свойству материалов и скорости усадки — на неё обязательно нужно заложить время, прежде чем ставить окна, двери и приступать к внутренней отделке. В противном случае геометрия конструкции может «поехать» и нарушить целостность покрытий и установленных элементов.
Разберёмся, какой вид дома лучше.
Модульные дома
Модульные дома строят из готовых блоков, которые называют модулями. Блоки-модули (в их основе обычно СИП-панели, изнутри покрытые ДСП или ДВП) «нарезают» на производстве — получается полноценный кусок дома вместе с внутренней отделкой (по типовому проекту).
Модули, изготовленные под проект, привозят на участок и собирают фактически как лего. Если постройка временная, можно даже обойтись без фундамента. Для капитального дома по модульной технологии строительства фундамент все же понадобится.
Модульные дома строятся очень быстро — от двух недель до трех месяцев в зависимости от площади. У таких домов много преимуществ: они универсальны, экономичны в обслуживании, не требуют ремонта изнутри после строительства, а во время работ на участке чисто, потому что строительный мусор отсутствует.
К недостаткам модульных домов относят то, что доставка конструкции может составить значительную долю расходов, а проекты зависят от того, какие модули может выпускать производство. Это же ограничение влияет на размер помещений в доме — приходится подстраиваться под размеры модуль-блоков. Кроме того, в таких домах нужна качественная вентиляция.
Панельно-каркасные дома
Панельно-каркасные дома называются так по основным элементам, из которых они возводятся. На участке устанавливается стальной оцинкованный или деревянный каркас, который обшивается панелями и утепляется. Панели бывают:
- структурные изоляционные (СИП)
- цементно-стружечные
- древесно-волокнистые
- фибролитовые (из дерева и цемента)
- изоплат (дышащий, экологичный материал — единственный, при использовании которого не обязательна вентиляция)
Плиты выбирают в зависимости от климата, назначения здания, количества этажей в нём, бюджета. Самому сделать выбор может быть непросто, тогда лучше проконсультироваться у продавца строительных материалов.
К преимуществам каркасных домов можно отнести также скорость строительства (около трёх месяцев, но это быстрее, чем если строить из кирпича), отсутствие усадки, долговечность, энергоэффективность. Таким домам, как и модульным, нужна вентиляция. Стройка на участке будет полноценной, а для того, чтобы развести коммуникации и сделать качественный ремонт внутри, скорее всего, нужно будет нанимать другие бригады, потому что сборщики занимаются только возведением конструкции.
Кроме того, эта работа считается сложной и требует значительных профессиональных навыков от строителей. Как выбрать квалифицированного подрядчика, рассказываем здесь.
Деревянные дома
Деревянные срубы строят из бревен или бруса. Возвести дом из дерева можно быстро — понадобится в районе трех недель. Фундамент нужен легкий, потому что вес у здания будет небольшой (относительно кирпичного дома, например).
Существенный минус этого вида домов в скорости усадки. На нее нужно не меньше года, а лучше 2–3. Уход за срубом тоже относят к его недостаткам. Каждые три-пять лет древесину нужно обрабатывать, чтобы защитить от насекомых и воздействия влаги на дерево (гниения). В то же время в таком доме можно не делать ремонт внутри, потому что стены сами по себе могут быть элементом интерьера.
Газо- и пенобетонные дома
За семь-восемь недель вполне реально построить дом из газо- или пеноблоков. Внешне блоки похожи на белый кирпич, только пошире.
Газо- и пенобетон хорошо сохраняют тепло, поэтому дом из них можно будет меньше отапливать. Материал считается дышащим, легким. Но если обработать стены от внешнего воздействия и повторять процедуру регулярно, можно рассчитывать на прочность, достаточную для того, чтобы развесить на стенах внутри картины и полки.
Термодома
Термодома строят из пенополистирольных блоков, между которыми заливают бетон. Это позволяет конструкции отлично держать тепло — эксперты утверждают, что при температуре не ниже нуля отопление не требуется. Такое отлично подходит, если нужно построить дачу для сезонного проживания с середины апреля по середину октября.
Термодома просто и недорого строить, но понадобится приточная потолочная вентиляция, чтобы избежать проблем из-за чрезмерной влажности. Также придется обойтись без декора на стенах внутри дома — материал подвержен механическим повреждениям и может не выдержать гвоздь.
Какие серии многоквартирных домов для жизни лучшие
Есть разные причины, по которым не всем семьям подходит жизнь за городом. Одна из них — дефицит подходящей по всем параметрам земли.
Строительство дома на участке, предназначенном для ИЖС, очень популярно в последнее время, поэтому выбрать лучший земельный участок (с хорошей транспортной доступностью, в черте населенного пункта, с подведенными коммуникациями, без существенных изъянов на его территории и расположенными рядом детскими садами, школами и поликлиниками) очень трудно или дорого. Тогда полезно узнать виды лучших домов, которые есть в городской черте, и выбрать квартиру.
В Москве, например, большинство многоквартирных домов построено по типовым проектам. Типовыми принято считать блочные и панельные дома. Но эксперты рынка недвижимости утверждают, что и сталинские, и брежневские кирпичные дома, и даже те, про которые в объявлениях пишут «по индивидуальному проекту» или «ведомственный дом», тоже серийные.
Домклик составил подробный альманах самых распространенных многоэтажек. Мы же пройдемся по наиболее часто встречающимся проектам.
«Сталинки»
Дома, возведенные в период правления И. В. Сталина, то есть с 1930 по 1950 год, называются сталинскими, или «сталинками». Их строили из кирпича или блоков, и они до сих пор считаются добротными, престижными, а квартиры в них стоят соответственно. В основном потому, что они расположены в исторических местах города, удобных и доступных районах со сложившейся инфраструктурой.
Стены в них толстые, потолки высокие (от 2,7 метра), кухни просторные, комнаты чаще всего изолированные, а сами квартиры теплые. В Москве чаще всего встречаются серии II-01, II-03, группа серий СМ. Проекты разрабатывались специально для местных домостроительных комбинатов, поэтому в других регионах их может не быть. Зато там есть здания других проектных серий.
В чем плюсы и минусы «сталинок», мы рассказали в другой статье.
Хрущевки
Будучи первым секретарем ЦК КПСС, Никита Хрущев решил, что строительство домов «сталинской» серии не позволяет решить проблему нехватки жилья. Тогда, в 1955 году, вышло постановление, которое отменило излишества в жилищном строительстве, и вплоть до 1972 года стали массово строить панельные дома серий 1-510, К-7, II-32, 1605/5 (эти серии наиболее распространены в Москве). Но были и общесоюзные серии, которые возводились из кирпича.
В Москве к периоду хрущевского строительства относится еще серия II-14 — внешне конструкция здания напоминает пятиэтажную панельку, но материал — кирпич. В хрущевках более низкие, чем в «сталинках», потолки — до 2,5 метра, совмещенный санузел, в многокомнатных квартирах часто смежные комнаты, маленький метраж площади в целом и помещений в частности.
В Москве более 5 тыс. панельных домов попали в программу реновации — их расселяют и сносят. Жители получают квартиры в новых современных домах. В чем плюсы и минусы хрущевок, можно прочитать здесь.
Разобраться в важных параметрах дома, которые будут влиять на комфорт проживания в квартире, поможет альманах самых распространенных домов Москвы от Домклик.
Альманах наглядно представляет все плюсы и минусы типовых жилых домов России и полезен тем, кто собирается купить квартиру на вторичном рынке и хочет разобраться в инженерных особенностях типовой серии дома.
Каждой серии дома посвящена отдельная страница. Также тут есть мультимедиа-контент.
Брежневки
Когда в руководстве СССР появился Леонид Брежне — в 1960–1980-е годы, стали строить дома по другим проектам, но хрущевки, например, не перестали.
Московские серии — 1605/12, II-67, П-3, П-30, П-43, П-44, П-46. Это дома выше пяти этажей, с лифтом, в них был мусоропровод. Сейчас многие по решению общего собрания жильцов заваривают их и пользуются баками на улице. Комнаты изолированные, потолки 2,75 метра.
Считается, что брежневки лучше хрущевок, но хуже «сталинок». Например, в брежневках тоньше стены, они не соответствуют современному классу энергоэффективности, однако шумоизоляция там лучше, чем в хрущевках, да и площадь помещений побольше. В чем плюсы и минусы брежневок, можно прочитать здесь.
Современные серии
Это самая масштабная категория, сюда относят все дома, которые строились начиная с 1990 года. Наиболее распространены серии П-44Т (есть еще 44-П, ТМ, ТК), КОПЭ-М-Парус, П-3М, П-11М.
Дома современных серий строят и из панелей, и из кирпича, и из блоков. Однокомнатные квартиры в них могут быть и небольшими, как в сериях-предшественниках (30-35 кв. м), и более просторными, но с маленькой кухней. А в современных П-44 в квартирах, где две и более комнат, кухни бывают по 10 кв. метров, что сопоставимо с просторными кухнями в «сталинках».
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