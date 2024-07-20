Россияне в этом году построили на 25% больше частных домов, чем в прошлом
В России за полгода ввели почти 38 млн «квадратов» загородной недвижимости, что на 25% больше, чем за тот же период 2023-го. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«В целом хочу отметить хорошую динамику по стране. За полгода введено 53,4 млн кв. м жилья, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ввод ИЖС вырос почти на четверть, за шесть месяцев введено 37,9 млн кв. м.», — сказал он на заседании штаба правкомиссии по региональному развитию.
Вместе с тем Хуснуллин попросил регионы «подтянуть» строительство многоквартирных домов.
В июне Росреестр фиксировал рост спроса на ИЖС на 20%. Лидером по площади построенных индивидуальных жилых домов стал Центральный федеральный округ. На него пришлось 8,1 млн кв. м. или 26% от всей возведенной с начала 2024 года загородной недвижимости.
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