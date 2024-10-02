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Электронное удостоверение многодетной семьи появилось на «Госуслугах»

Новости
02 окт 2024
832
Электронное удостоверение многодетной семьи появилось на «Госуслугах»

Многодетные семьи в России могут подтвердить соответствующий статус, показав QR-код из личного кабинета на портале «Госуслуги». Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Опция доступна в рамках эксперимента, который проводится с 1 октября 2024 года по 31 декабря 2025-го. С помощью него власти в том числе тестируют отображение удостоверения многодетной семьи в личном кабинете на «Госуслугах». Этот документ необходим для получения льгот.

«Задачами эксперимента являются: апробация механизма использования сведений, подтверждающих статус многодетной семьи, путем предъявления двухмерного штрихового кода (QR-кода), позволяющего осуществить проверку сведений об отнесении гражданина к члену многодетной семьи», — сказано в тексте документа.

Как уточнили в Минцифры, пока по QR-коду можно получить скидку на посещение федерального музея, театра или выставки. Перечень доступных льгот будет расширяться — каждый регион определит его сам.

Удостоверение многодетной семьи можно загрузить на «Госуслугах» в разделе «Документы». Оно появится в виде изображения документа с двух сторон и QR-кода. Предъявить последний можно на экране смартфона или распечатав его.

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