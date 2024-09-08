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Новости
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Эксперт рассказала, можно ли продать квартиру сразу после покупки

Дата публикации: 08 сен 2024
Эксперт рассказала, можно ли продать квартиру сразу после покупки
Содержание

По закону срок владения недвижимостью не влияет на возможность ее продажи. Вы можете купить квартиру и сразу же продать ее, если возникнет такая необходимость.

Что нужно учитывать при проведении такой сделки — разбираемся вместе с экспертом.

Налоги

Если квартира находилась в собственности меньше минимального срока владения (3 или 5 лет), то после ее продажи у бывшего владельца возникает обязанность уплатить налог — 13% от суммы сделки.

Избежать лишних расходов можно только в том случае, если цена продажи совпадает с ценой покупки (или квартира продана за меньшую стоимость). При этом стоит иметь в виду, что если цена продажи будет меньше или равна 70% кадастровой стоимости объекта, налог все равно заплатить придется (он удерживается с этих 70%).

Пример. Кадастровая стоимость квартиры составляет 2,5 млн руб. Если собственник продаст ее за 2 млн руб., то налог будет удержан с суммы 1,75 млн руб. (2,5 млн руб. х 70%) и составит 227,5 тыс. руб. (1,75 млн руб. х 13%).

Потребность в продаже квартиры сразу после покупки может возникнуть в следующих случаях:

1. Квартира приобреталась для личного использования.

2. Квартира приобреталась для дальнейшей перепродажи.

Если речь идет о первом варианте — например, вы вдруг совершенно неожиданно поняли, что жилье вам не подходит по каким-то причинам, или срочно потребовались деньги, то вряд ли вы получите какую-то значительную прибыль от ее продажи. Соответственно, вы не понесете каких-либо существенных расходов по уплате налога.

Если же вы приобретали квартиру, чтобы перепродать ее подороже, то уплатить причитающиеся по закону налоги придется.

Например, вы купили квартиру за 6,5 млн руб., а через полгода продали ее за 10 млн руб.

При подтверждении расходов на приобретение жилья уплата налога коснется только разницы между суммой покупки и последующей продажи.

Тогда в нашем примере базой для расчета налога станет прибыль в размере 3,5 млн руб. (10-6,5). Сумма налога к уплате составит 455 тыс. руб. (3,5 млн руб. х 13%).

Фото эксперта
Ольга Котова
директор агентства недвижимости «ДЕЛО», г. Рязань

Прозрачность сделки

Ольга Котова также отмечает, что частая перепродажа квартиры может стать негативным фактором для потенциальных покупателей.

Квалифицированные юристы сходятся во мнении, что частая смена собственников — один из серьезных факторов риска. Возможно, на предыдущем этапе сделка была проведена без должной осмотрительности со стороны покупателя, или были специально исключены возможные проверки, связанные с предыдущими владельцами.

Кроме того, если вы приобрели квартиру недавно, у потенциальных покупателей, скорее всего, возникнут опасения, что с жильем что-то не так. Для многих это может стать поводом для того, чтобы запросить существенную скидку или вовсе отказаться от сделки.

Другие условия

Продать квартиру сразу после приобретения можно при условии, что на момент проведения новой сделки право собственности продавца уже зарегистрировано в Росреестре. 

Проверить эту информацию можно в выписке из ЕГРН. Она содержит сведения об объекте недвижимости, всех его владельцах — как бывших, так и нынешних, ограничениях прав, кадастровой стоимости. Онлайн-выписку можно бесплатно заказать на Госуслугах. Документ придет в личный кабинет сразу после оформления заявки.

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Как быстро и безопасно продать квартиру
Новости
Продажа квартиры
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Комментарии15
С
Светлана К.
27 нояб 2024

Подскажите пожалуйста, квартира в собственности менее 5 лет. Куплена по ДДУ за 7,5 млн. Продана за 10млн. И в этом же налоговом периоде приобретена другая квартира за 11 млн. Как будет исчисляться налог, если это не единственное жилье.

Домклик
28 нояб 2024

Светлана К.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить в службе поддержки ФНС России.

И
Ирина М.
19 нояб 2024

Вот исходя из этой информации:

Например, вы купили квартиру за 6,5 млн руб., а через полгода продали ее за 10 млн руб.

При подтверждении расходов на приобретение жилья уплата налога коснется только разницы между суммой покупки и последующей продажи.

Как доказать расходы на приобретение жилья?

И в противном случае платить налог от всей суммы на покупку?

Домклик
19 нояб 2024

Ирина М.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Ч
Чойганмаа У.
11 сен 2024

Здравствуйте, дом был поделен на доли несовершеннолетним детям (в собственности меньше 3х лет) затем этот дом продали и купили в ипотеку квартиру, кадастровая стоимость которой дороже кадастровой стоимости дома. Буду ли я платить налог в таком случае?

Домклик
11 сен 2024

Чойганмаа У.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить в службе поддержки ФНС России.

Е
Евгений О.
09 сен 2024

С такими "экспертами" лучше не связываться НИКОГДА!

Прочитала абзац, первый ; " 13% от суммы сделки"- дальше читать не стала ибо безграмотных статей читать незачем.

А " эксперту" открою страшную тайну : НЕ ОТ СУММЫ СДЕЛКИ, А ОТ ПОЛУЧЕННОГО ДОХОДА.

Почитайте налоговый, кодекс Российской, Федерации.

Домклик
09 сен 2024

Евгений О.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением. Информацию проверим.

Домклик
13 сен 2024

Евгений О.здравствуйте! Уточнили информацию. Противоречия в данном случае нет. Сумма сделки, то есть цена продажи квартиры по договору — это и есть доход, если не применять вычет.

О
Оксана О.
08 сен 2024

Добрый вечер, подскажите возможна ли продажа квартиры для приобретения другого жилья? если она в ипотеке?

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