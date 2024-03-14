Эксперты рассказали о главных страхах арендодателей квартир
У собственников квартир, которые сдают жилье в аренду, есть разные страхи. Одни переживают за свое имущество, другие опасаются конфликтов с жильцами. Эксперты рынка аренды рассказали, что беспокоит клиентов больше всего.
Самый главный страх собственников — это, безусловно, страх за свое имущество и отделку квартиры. Сумма залога никогда не перекроет весь возможный ущерб, а к страхованию отделки и мебели владельцы прибегают очень редко. Во-первых, они не доверяют страховым компаниям, во-вторых, не верят, что получат выплату, так как большинство сдают жилье без уплаты налогов. Многие просто даже не знают, что можно зарегистрироваться как самозанятый и платить налог 4% вместо 13%.
Другим распространенным страхом является повышение арендной платы. Многие собственники знают, на сколько подорожала аренда в последние годы, но продолжают сдавать квартиры по прежним ценам. Они опасаются, что потеряют хороших арендаторов, если приведут свои арендные ставки в соответствие с рыночными.
Третий страх связан с физической безопасностью. Часто арендодателями являются одинокие женщины и, опасаясь конфликтов с применением физической силы, специально сдают квартиры одной или двум девушкам — так им спокойнее.
А молодым людям это существенно усложняет поиск, ведь далеко не каждый собственник в принципе готов заселить одинокого парня или сдать «двушку» покомнатно двум парням, говорит Никита Словиковский.
По наблюдениям руководителя отдела аренды «Этажи-Владивосток» Анастасии Медведевой, список страхов арендодателей немного шире. В первую очередь собственники переживают, что им попадется неблагонадежный квартирант. Это такой жилец, который испортит имущество или вовсе его украдет, будет устраивать шумные вечеринки, и это вызовет недовольство соседей.
Помимо прочего, он может съехать раньше срока, и хозяину квартиры придется срочно искать новых жильцов. К этому опасению добавляется другое: некоторые арендодатели считают, что состояние помещения ухудшится, если квартиранты будут часто меняться.
Собственники боятся, что жилье долго будет простаивать на рынке. У некоторых нет уверенности в том, что объект снимут в нужное время и за нужную стоимость. Также распространен страх, связанный с числом проживающих. Арендодатели опасаются, что в квартире будет жить больше людей, чем договаривались изначально.
А еще жильцы могут завести без согласования животных, что тоже является дополнительным поводом для переживаний.
Кроме этого, тревогу у арендодателей вызывает мысль о нечистоплотных квартирантах, из-за которых в помещении будет грязь и антисанитария, резюмирует Анастасия Медведева.
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