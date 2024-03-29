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Что изменится для собственников недвижимости с 1 апреля 2024 года

Дата публикации: 29 мар 2024
Что изменится для собственников недвижимости с 1 апреля 2024 года
Содержание

Рассказываем о законодательных изменениях с апреля 2024 года, о которых стоит знать собственникам и покупателям жилья.

Упрощается процесс перепланировки

С 1 апреля 2024 года начнут действовать поправки в Жилищный кодекс по перепланировке помещения.

Законом уточняется, какие работы входят в перепланировку. К примеру, к перепланировке относятся изменение перегородок, появление новых дверных проемов, устройство окна или его расширение, увеличение площади квартиры за счёт вспомогательных помещений, устройство или ликвидация дополнительных кухонь и санузлов и другое изменение характеристик квартиры, пояснили в Росреестре.

Также закон определяет, с какого момента перепланировка считается завершённой в части изменения границ и площади помещения. До принятия закона этот вопрос не был урегулирован. Теперь таким моментом является внесение сведений в ЕГРН.

Ведомство отмечает, что это позволит избежать сложностей с продажей квартиры или получением наследства. Если в ЕГРН будут содержаться сведения о квартире до перепланировки, и это будет противоречить тому, что указано в документах, например в договоре купли-продажи, то Росреестр может приостановить регистрацию перехода права собственности.

Раньше изменения после перепланировки нужно было зафиксировать в техническом паспорте. Теперь этого делать не нужно, что упрощает процесс для жителей.

Кроме этого, утверждён срок, в который местные власти должны утвердить акт приёмочной комиссии. Раньше он не был установлен, что оттягивало процесс. Теперь им даётся на это 30 дней. А в течение 5 дней они должны направить информацию об изменении статуса помещения и перепланировке в Росреестр.

То есть заявителям больше не нужно тратить время, чтобы предоставить документы в ведомство для внесения сведений в ЕГРН, — органы местного самоуправления сделают это сами.

Регионы получат право запрещать продажу алкогольной продукции в жилых домах

С 1 апреля 2024 года регионы смогут запрещать продажу алкогольных напитков в барах, кафе и других точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и жилых дворах, и ограничивать их время работы.

Ранее в Госдуме отмечали, что от жителей поступает огромное число обращений, в которых они жалуются на практически круглосуточную работу «наливаек», шум и беспорядки во дворах.

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Заработают правила о посуточной аренде жилья

С 3 апреля 2024 года сдавать жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе на короткий срок, можно будет только в том случае, если это не создаёт неудобств соседям. Если сдача квартиры в аренду будет нарушать права соседей, они могут обратиться в суд.

Кроме этого, обязательным условием для сдачи жилья в аренду станет наличие счётчиков.

Читайте также: Что выгоднее: сдавать квартиру посуточно или на долгий срок

Социальные пенсии вырастут на 7,5%

С 1 апреля 2024 года в рамках ежегодной индексации на 7,5% вырастет социальная пенсия.

Социальные пенсии назначаются по старости, по инвалидности, по потере кормильца, а также детям, родители которых неизвестны, и гражданам из числа малочисленных народов Севера.

Так, например, пенсия по старости вырастет с 7 153 до 7 689 рублей, человеку с инвалидностью первой или второй группы с детства — с 14 306 до 15 379 рублей.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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